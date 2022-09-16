Тарифы на посещение фонтана в Дербенте огорчили туристов и местных жителей

16 сентября 2022, 01:16

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Введение платы за посещение светомузыкального шоу на новом фонтанном комплексе в Дербенте вполне обосновано, однако мэрия слишком завысила тарифы, считают глава турфирмы и туристы. Шоу посещают целыми семьями, за деньги получается очень дорого, заявили жители Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что посещение светомузыкальных шоу на фонтанном комплексе в парке Низами Гянджеви в Дербенте станет платным, для обслуживания парка создается управляющая компания. Он пояснил, что до сих пор работы по обслуживанию парка ложились на мэрию, и справляться город с этим уже не может. Платить 500 рублей, чтобы посетить светомузыкальное шоу на новом фонтанном комплексе в Дербенте - очень дорого, учитывая дорогу и сопутствующие расходы, пожаловались пользователи соцсети. Они задались вопросом, зачем было строить фонтан, если у городских властей нет денег, чтобы содержать его.

Большой светомузыкальный фонтан, реконструированный на средства Сбербанка, открылся 16 июля в Дербенте. Пользователи Telegram в комментариях к публикациям о его открытии указали, что в республике по-прежнему остаются проблемы с водо- и электроснабжением. Были высказаны и предложения построить в республике новые водокачки и очистные сооружения. В мэрии сообщили, что фонтан имеет замкнутый цикл работы и не расходует много воды.

Плата за посещение фонтана не взимается, скорее всего, до конца туристического сезона в этом году вход останется бесплатным, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Дербента.

Фонтан построен за счет Сбербанка, но инвесторы не брали на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию этого комплекса, пояснил он. Средства, полученные от входных билетов, пойдут на обслуживание фонтанного оборудования и содержания парка, сказал чиновник.

Фонтан является сложным в обслуживании объектом, в нем более двух тысяч форсунок и полторы тысячи прожекторов. Техническое оборудование располагается в большом подземном помещении под фонтаном, и нуждается в постоянном контроле, рассказал сотрудник мэрии.

Планируется создана управляющая компания по обслуживанию парка Низами Гянджеви, где расположен фонтан, в нее будут приняты сотрудники как для обслуживания фонтана, так и всего парка, рассказал он. Необходимость создания отдельной структуры возникала в связи с возросшим потоком туристов и жителей Дербента после открытия фонтана, пояснили в мэрии.

Сотрудник городской администрации добавил, что впоследствии планируется расходы на содержание парка включить в бюджет города. После этого оплата за билеты будет снижена или совсем отменена, сказал он.

Пока установлены следующие расценки: билет для взрослых будет стоить 500 рублей, для детей до 12 лет, участников Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, воинам-афганцам, участникам специальной военной операции на Украине и людям с ограниченными возможностями - вход бесплатный, а жителям Дербента предоставляется скидка 50 процентов, рассказал чиновник. По его словам, плата будет взиматься только за посещение светомузыкального шоу, которое проходит по выходным дням.

В регионах страны по-разному подходят к вопросу взимания платы за посещение подобных развлекательных объектов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель турфирмы из Махачкалы Рашид.

«На ВДНХ в Москве фонтанами можно любоваться бесплатно. В музее-заповеднике «Петергоф», насколько я помню, вход стоит 350 рублей, есть скидки для учащихся и пенсионеров. Учитывая, что в Дербенте это не просто фонтан, а светомузыкальное шоу, плата за вход, наверное, обоснована, но 500 рублей, на мой взгляд, дорого», - считает он.

В Дагестане плата за вход берется в горных пещерах «Нохъо», расположенных возле Сулакского каньона, плата составляет 500 рублей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Магомед-Расул.

Пещеры соединены подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров от реки Сулак, рассказал он. «Частные инвесторы затратили большие средства, без поддержки государства. Старые пещеры расширили, установили освещение. Был построен уникальный подвесной мост с соблюдением всех требований безопасности. Естественно, затраты надо окупить. Теперь это одна из популярных туристических локаций Дагестана», - рассказал гид.

Жители Дагестана и туристы назвали завышенной плату за шоу

Жительница Дербента Айшат считает, что 500 рублей за человека - это очень дорого, особенно, если пойти всей семьей. "Для нас это неприемлемо", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

«Мы один раз сходили - дети очень хотели посмотреть. За деньги, конечно, теперь не пойдем. Еще там очень много людей, в основном туристы, для спокойного семейного отдыха это место мало подходит», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Мамед.

Туристы из Москвы Елена и Андрей рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что в числе других локаций изначально планировали посетить Дербент. «Кроме знаменитой крепости, мы были наслышаны о новом фонтане. Шоу нам понравилось. Если вход был бы платным, наверно, заплатили бы, раз приехали. Но 500 рублей, учитывая большое количество посетителей, многовато», - считают туристы.

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