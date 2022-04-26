Жители Избербаша назвали системной проблему с водоснабжением

26 апреля 2022, 16:54

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35-километровый водопровод к Избербашу изношен и должен быть полностью заменен для решения проблемы с водоснабжением города, проблема с подачей воды в летний и весенний период в городе существует уже 12 лет, отметили местные жители. Водовод был поврежден при проведении работ по замене наиболее изношенного участка, отчитался мэр города.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года жители Избербаша жаловались, что в некоторых частях города воды нет с начала июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали тогда в мэрии. 25 апреля жители города вновь заявили о долгом отсутствии воды и записали видеообращение к республиканским властям с просьбой помочь решить проблему с водоснабжением. Сегодня стало известно, что более 60 тысяч избербашцев остались без воды в результате прорыва водопровода, МЧС Дагестана отчиталось об организации подвоза воды жителям.

Ситуация с водой в Избербаше остается крайне тяжелой на протяжении последних двух недель, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов обращения Ахмед. "Вода вообще не поступает на протяжении этого периода. Наши городские власти и депутаты уже обращались во всевозможные республиканские органы. Поэтому и жильцы решили обратиться напрямую к [главе республики]", - отметил он.

По его словам, проблема с водоснабжением не решается уже 12 лет. "Все это время мы мучаемся из-за отсутствия воды. А последние три года ее практически не бывает по полгода. С апреля до сентября мы ее практически не видим. А в остальное время периодически происходят прорывы на трубе", - отметил житель города.

По его мнению, решить проблему с водой могут только республиканские власти. "Труба, которая идет от Каспийска до нашего города – 1974 года. Она уже практически негодная. Каждый год ее латают, латают, латают, но проблем от этого меньше не становится. Надо менять ее полностью. Это примерно 35 километров. И сделать это может только глава Дагестана, кроме него никто не сможет решить", - пояснил он.

Ситуация с водой ежегодно становится хуже весной и летом, отметила жительница Избербаша Мадина. "Уже больше 12 лет мучаемся. Власти ничего не делают, хотя все лето в городе не бывает воды. (...) Уже и не знаем, как достучаться, к кому обращаться, чтобы решили проблему", - отметила она.

Перебои водоснабжения происходят по всему городу, в том числе и в центре, сообщила жительница улицы Маяковского. "Приходится покупать воду. И питьевую, и для хозяйственных нужд. Это беда нашего города. Если бы подавали хотя бы техническую, люди так не возмущались бы. А сейчас приходится за 500 литров отдавать 500 рублей. Куда это годится", - сказала она.

Уже больше недели без воды живет и микрорайон "Пожарный городок". "Как начинается весна, то сразу начинаются прорывы труб. И так до октября. Приходится покупать воду и экономить", - рассказала местная жительница Рая.

Весной и летом постоянно появляются проблемы с водой, сказала жительница частного сектора, не пожелавшая называть своего имени. "В частном доме легче переносить, чем в [многоэтажках]. Но все же очень тяжело без воды. А покупать ее дорого обходится", - добавила она.

Мэрия пообещала к 1 июня заменить изношенный участок водовода в Избербаш

Причиной отсутствия воды глава города Магомед Исаков назвал аварию на водоводе "Каспийск–Избербаш". "При проведении подрядной организацией работ по замене наиболее изношенного участка водовода "Каспийск–Избербаш" (район аэропорта) длиной в 1,5 километра повреждён действующий водовод из стеклопластика", - написал мэр у себя в Telegram-канале. Сроки завершения восстановительных работ в сообщении не названы.

Источником водоснабжения города является озеро Рыбье, оттуда через водовод из Каспийска поступает 24-25 тысяч кубических метров в сутки. "Объекты водоснабжения и водоотведения не обладают необходимой пропускной способностью и резервом для подключения новых абонентов, в том числе строящиеся объекты социальной инфраструктуры. В летнее время ощущается нехватка питьевой воды. В многоквартирные дома в этот период вода не поднимается выше второго этажа", - пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Избербаша.

В 2021 году на капитальный ремонт резервуаров чистой воды и реконструкцию распределительного узла были выделены 25 миллионов рублей из резервного фонда правительства республики, все эти работы выполнены, уточнили в мэрии.

Еще в 2020 году было начато проектирование четырех объектов водоснабжения города – реконструкция внешней системы водоснабжения (22,5 километра), очистные сооружения (мощностью 32 тысячи кубометров), реконструкция внутригородских сетей (68 километров) и замена участка водопровода "Каспийск–Избербаш" с реконструкцией всасывающего узла насосной станции первого подъема в городе Каспийске. Общая сумма финансирования всех работ превышает миллиард рублей, основной источник финансирования – федеральная программа. Работы по замене наиболее изношенного участка и реконструкции насосной станции уже начаты, подрядчик должен завершить их к 1 июня, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии. По остальным объектам разработка проектно-сметной документации завершена, они переданы на государственную экспертизу, уточнил представитель администрации города.

Напомним, в августе 2021 года жители Избербаша жаловались, что в некоторых частях города воды нет с начала июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали тогда в мэрии.

"Кавказский узел" также писал, что глава Дагестана Сергей Меликов говорил о проблемах с водоснабжением на встрече с Владимиром Путиным. "Страдают крупные населённые пункты, в первую очередь это Махачкала, Каспийск, Избербаш, другие города", - заявил он. По его словам, летом 2021 года была подана заявка на получение инфраструктурного кредита в размере 10,5 миллиарда рублей. "Мы защитили этот инфраструктурный кредит", - подчеркнул Меликов. "Мы начинаем сегодня с основной ветки водовода, которая проведёт линию водоснабжения от Чиркейского водохранилища до Махачкалы и Каспийска. Важно это ещё и тем, что она будет являться ключевой, и в последующем её можно будет развивать по другим районам, в том числе крупным городам. Если дальше продолжать – Каспийск, дальше Избербаш, дальше Дербент. То есть, по сути дела, всю территорию Дагестана мы здесь можем охватить", - отметил глава республики.

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