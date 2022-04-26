Избербашцы пожаловались на отсутствие воды

26 апреля 2022, 04:56

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Избербашцы записали видеообращение к республиканским властям с просьбой помочь решить проблему с водоснабжением. По их словам, этой проблеме уже не один год и связана она с поливом полей, а обращения в различные инстанции пока безрезультатны.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года жители Избербаша жаловались, что в некоторых частях города воды нет с начала июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали тогда в мэрии.

В декабре 2021 года правительство России выделило более двух миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию системы водоснабжения в Буйнакске. При этом пользователи соцсетей отметили, что реконструкция требуется и в других городах Дагестана, в том числе Избербаше.

Жители Избербаша обратились к властям с просьбой решить проблемы с водоснабжением города. Видеоролик с обращением опубликовал 25 апреля Telegram-канал "Тут Избербаш".

На видео сначала говорит женщина. По ее словам, летом прошлого года жители Избербаша вышли на площадь с требованием решить проблему с водой. Она показывает кипу листов, на которых, как утверждает, стоят подписи тех горожан, которые были на площади. "Хотели перекрыть тогда трассу. Была страшная жара, у нас деревья высохли, многие люди болели - пандемия... Сейчас нас вышло мало, потому что мы знаем, какое положение в стране, и не хотим усугублять ситуацию. Но нам очень-очень тяжело", - сказала она. По ее словам, горожане обращались в различные инстанции, но пока безрезультатно.

Затем слово взял мужчина "У нас практически нет воды. Город расширяется, людей становится больше <...> Люди без воды целыми днями. На сегодняшний день уже 12-й день нет воды", - утверждает он. Он напомнил, что республиканские власти объявили Избербаш туристическим городом. "Ну какой турист приедет сюда, если узнает, что воды нет. Он будет ходить на море, купаться. А полоскаться, умываться?" - задается он вопросом.

Затем еще одна горожанка сообщила, что жители обращались в экстренную оперативную службу 112. Им сказали, что подача воды "закрыта с Каспийска". "Мы позвонили в Каспийск, нам сказали: "Мы давно открыли все краны". Но воды здесь почему-то нет. И постоянно, как начинается сезон полива полей, у нас через день лопаются трубы. Почему-то к сентябрю-октябрю начинается полное водоснабжение <...> Это уже проблема не одного года. В прошлом году полтора месяца не было воды.

Присутствующие на собрании горожане - всего около 30 человек - аплодировали каждому из спикеров. В конце видео вновь взял слово мужчина и обратился лично к главе республик Сергею Меликову с просьбой помочь избербашцам, пообещав всячески поддерживать его.

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