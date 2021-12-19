Жители Дагестана призвали не ограничиться Буйнакском в решении проблем с водой

19 декабря 2021, 14:29

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Более двух миллиардов рублей направлено из федерального бюджета на реконструкцию системы водоснабжения в Буйнакске, отчиталось правительство России. Проблемы с подачей воды требуют решения также в Избербаше и Каспийске, напомнили в связи с этим пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в июле мэрия Буйнакска сообщила, что местным властям удалось добиться включения города в федеральную программу "Чистая вода", и в январе 2022 года должны поступить средства на это. Заявлению мэрии предшествовали жалобы горожан на то, что часть жителей Буйнакска неделями не получает воды, в некоторых домах вода подается раз в несколько дней.

Более двух миллиардов рублей решено направить из федерального бюджета в Дагестан на реконструкцию системы водоснабжения и строительство нового водовода в Буйнакске. На эти деньги предполагается "обеспечить качественной водой весь город (более 66 тысяч человек)", сообщила 18 декабря пресс-служба правительства России.

"Финансирование будет направлено в рамках федерального проекта «Чистая вода». Его цель – к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%", - отмечается в публикации на сайте правительства.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, датировано 16 декабря. Согласно приложению к документу, объект "Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска. Строительство водовода Чиркей - Буйнакск" планируется ввести в строй в 2023 году. Всего на эти цели направлено 2 033 884 700 рублей, из них в 2022 году поступят 846 173 700 рублей, еще 1 187 711 000 рублей – в 2023 году.

Пользователи соцсети напомнили о проблемах с водой в других городах Дагестана

Публикация о решении правительства, размещенная сегодня ночью в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 344 тысячи пользователей, к 14.25 мск набрала 72,8 тысячи просмотров, под ней размещено 96 комментариев.

Авторы некоторых из них призвали не допустить нецелевого расходования этих денег. "Чтоб эти средства в полном объёме были реализованы по назначению", - пожелал, в частности, samirasaf_1703. Его поддержали пользователи badr_hari_bilya и murad_004. "Вода нужна, да", - согласился и musaew__1111. "Главное, чтобы личный бюджет с государственным не спутали", - высказал пожелание uzdenov_architect.

Некоторые пользователи порадовались решению кабмина. "Как хочется видеть родной Буйнакск цветущим и красивым", - поделился, в частности, abm19647468. "Что нам выделили такую сумму очень рады", - пояснил этот же пользователь в другом комментарии. "Неужели в нашем городе что-то сделают", - написал myhamadnabi.11.

Многие пользователи выразили опасение, что не все деньги будут потрачены на решение проблем с водой в Буйнакске. "А сколько дойдут по назначению?" – задался вопросом, в частности, sebastyan_frey. "Хоть сто миллиардов, все равно не сделают, как положено", - скептически предположил zakkaziev. "Куда у нас ни глянь - везде млн и млрд выделяют, а на деле везде бардак и разруха", - посетовал renmisrimanov.

Значительная часть комментаторов обратили внимание, что проблемы с водоснабжением требуют решения и в других населенных пунктах Дагестана. "А что, только они, что ли, воду пьют, а другим где вода?" – написал, в частности, dargin.005. "А в Каспийске что, скоро опять будем ходить с баклажками за водой", - указал nukhovmamma. "Избербаш не может развиваться, принимать туристов, сидит без воды. Куда такие деньги в один Буйнакск?" – написала mariamkmuradova. "На эту сумму можно трубы [на] весь Дагестан поменять", - заметил ibragimosofiia. "Хоть в Дагестане много воды, но очень много сёл с проблемой с водой", - указал yusuf_amirkhanov.

Напомним, жители Каспийска также жаловались на регулярные проблемы с водой. По словам горожан, в их дома поставляется некачественная вода, а из-за изношенности труб периодически происходят аварии.

В августе жители Избербаша сообщали, что в некоторых частях города воды нет с начала июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали тогда в мэрии.

Жители села Крайновка Кизлярского района в ноябре рассказали, что вынуждены ездить за питьевой водой в другие населенные пункты. Пользователи соцсетей, посмотревшие видеосюжет о проблемах жителей Крайновки, потребовали от властей отреагировать на их жалобы.