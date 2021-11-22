Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие воды и света

22 ноября 2021, 07:39

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Жители села Крайновка Кизлярского района вынуждены ездить за питьевой водой в другие населенные пункты, также селе в наблюдаются проблемы с электричеством и с качеством дорог, пожаловались сельчане. Пользователи соцсетей, посмотревшие видеосюжет о проблемах жителей Крайновки, потребовали от властей отреагировать на их жалобы.

Жители Крайновки упрекнули чиновников в равнодушии к их проблемам

19 ноября на YouTub-канале видеостудии "Кинор" был опубликован документальный фильм, на кадрах которого жители села Крайновка Кизлярского района Дагестана пожаловались на проблемы с водоснабжением, на перебои с подачей электричества, отсутствие нормальных дорог и на проблемы с газоснабжением.

Один из авторов видео подчеркнул, что изначально идея фильма носила иной характер. "Это видео должно было быть из прекрасного места, с берегов богатейшего рыбой Каспийского моря села Крайновка, где многие из вас могли бы сказать: да, я хочу здесь жить. Но, что-то пошло не так. Вместо этого сюжет получился как будто из страны третьего мира, где люди выживают будто после войны", – сказал он в начале фильма.

Далее на кадрах показан сход сельчан. "Просим, чтобы чиновники обратили на нас внимание. У нас нету ни света, ни газа, ни дорог, ни воды. <…> Пожалуйста, помогите нам", – сказала на видео одна из местных жительниц.

В фильме не названы имена сельчан, которые дают комментарии.

Другой местный житель, пожилой мужчина, указал, что сельчане вынуждены пить грязную воду. "Нет питьевой воды. Эта вода, которую люди пьют, я не знаю как они еще не заразились кишечной инфекцией, потому что это очень опасно. [В источнике этой воды] люди тонули, в нее скотина падала <…>. Раньше стоял хлоратор, его разобрали", – рассказал он на видео.

Далее пожилой человек отвел оператора, снимающего видео, к открытому водоему из которого, по его словам, местные жители используют воду для питья. "Это место, откуда люди воду пьют. Это бассейн называется. Здесь и коровы тонули, и дохлые черепахи внутри… Вот, эта вода у нас питьевая считается. А на самом деле ее пить нельзя", – подчеркнул он.

Из-за отсутствия чистого источника, сельчане вынуждены ездить за водой в Кизляр, расстояние до которого составляет около 70 километров, сказано в фильме. Далее на видео показана женщина, которая набирает воду в пластиковую бутыль из уличной колонки. "Мы набираем тут воду, так как у нас в селе не бывает никогда воды. За 70 километров набираем здесь воду вот в таких баклажках, кто в канистрах, кто в бачках, мы привозим воду домой", – пожаловалась она на кадрах видео.

Далее в фильме снова показан пожилой мужчина. "Это так возят воду люди, у которых есть транспорт. А пожилые люди, которым сложно ходить, вынуждены набирать воду вот отсюда", – указал он рукой на открытый водоем, вода в котором, по его словам, грязная.

После этого на видео показан электрический трансформатор, стоящий на одной из улиц села. На нем отсутствует сбоку щит, из-за чего провода открыты. "Открытый трансформатор высокого напряжения. Отсюда идет раздача электричества на все село. В этом селе есть школа, есть дети", – отметил один из авторов фильма.

Он спросил у местного жителя, не опасаются ли сельчане, что дети могут пострадать от удара электричеством. "А что поделаешь? Сколько [чиновникам] говорим, никакого толка от них нету. Ничего не делается", – пожаловался он.

Пользователей сети потребовали реакции властей на жалобы сельчан

К 07.30 мск 22 ноября это видео на YouTub-канале видеостудии "Кинор", на который подписаны 418 пользователей, набрало 2098 просмотров и 14 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Стыдно стало мне, а не местным властям. Бедные люди. А они QR-коды людям штампуют", – написала Антонина Косицына. "Какой ужас, это 2021 год, "Первый канал" фильмы в космосе снимает, а тут люди без света и воды живут", – отметил пользователь АБ.

"Такое ощущение, что там никакой власти нет. Если не справляется глава Крайновки со своими обязанностями, почему он до сих пор занимает эту должность?" – задалась вопросом Зухра Курбанова.

Видео с жалобами жителей села Крайновка было также размещено 21 ноября на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на которую подписаны около 339 тысяч пользователей. К 07.30 мск эта запись набрала около 32,8 тысячи просмотров и 152 комментария. Большая часть их авторов также раскритиковала чиновников.

"А где глава Кизлярского района, он чем занят?" – спросил пользователь sakura_1234534. "Бардак как будто война прошлась там", – считает пользователь mramor__granit__mma.

"Во всех сёлах там такая беда", – написал kurbanov.999_. "Не только там, так почти везде по республике", – отметил abam__64.

Напомним, что в Дагестане с начала года было зафиксировано по меньшей мере пять случаев массового отравления, при этом почти все они были связаны с грязной питьевой водой. Пользователи соцсети назвали причиной произошедшего "мусорный коллапс". Так, 22 марта 13 детей поступили в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции. 10 марта в Махачкале с признаками пищевого отравления был госпитализирован 41 человек. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, к врачам обратились 95 человек. В январе с признаками отравления к врачам в Буйнакске обратились 359 пациентов.