Животновод подорвался на мине в Азербайджане

01 мая 2023, 23:36

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Житель Физулинского района Азербайджана, занимавшийся животноводством, подорвался сегодня на противотанковой мине и погиб. Число погибших от взрывов мин в Азербайджане после окончания карабахской войны 2020 года достигло 55, подсчитала генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля при взрыве противотанковой мины близ села Талыш Тертерского района Азербайджана погибли три сотрудника компании RPS Energy Ltd, а 26 апреля при взрыве противопехотной мины в районе села Суговушан Тертерского района Азербайджана получил травмы водитель.

Сегодня на территории села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района произошел взрыв мины, вследствие которого погиб занимавшийся животноводческой деятельностью житель села Газахлар Физулинского района Алышов Октай Байрам оглу, 1964 года рождения. Передвигаясь на лошади, он зашел на неочищенную от мин территорию и, попав на противотанковую мину, в результате взрыва получил смертельные травмы, говорится в совместном сообщении Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) и МВД Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана начала расследования инцидента. К 1 мая 2023 года после прекращения военных действий в Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 года в результате взрыва мин пострадали 299 жителей Азербайджана, в том числе 55 погибли и 244 получили травмы различной степени тяжести, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе генеральной прокуратуры.

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