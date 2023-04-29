Три человека погибли при взрыве мины в Тертерском районе

29 апреля 2023, 00:48

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При подрыве противотанковой мины близ села Талыш Тертерского района погибли три сотрудника компании, которая занимается обследованием заминированных территорий при помощи дронов.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля при взрыве противопехотной мины в районе села Суговушан Тертерского района Азербайджана получил травмы водитель Международного фонда прессы Евразия.

28 апреля при взрыве противотанковой мины близ села Талыш Тертерского района Азербайджана погибли трое сотрудников компании "RPS Energy Ltd.", сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Ведомство назвало имена погибших - Сахават Гезялов (1981 г.р.), Надир Юсифов (1982 г.р.) и Фарид Садиев (1996 г.р.) По данному факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на нерасчищенной от мин территории, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию).

В ведомстве уточнили, что компания "RPS Energy Ltd." - британская, а погибшие являются ее местными сотрудниками. Эта компания по заказу ANAMA посредством дронов проводит исследования заминированных территорий. В рамках данного проекта в 2022 году с использованием искусственного интеллекта было исследовано 18 тысяч гектаров земли в Зангиланском, Физулинском, Джабраильском, Тертерском и Губадлинском районах.

По данным генеральной прокуратуры Азербайджана на 28 апреля, после прекращения военных действий в Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 года в результате взрыва мин, заложенных ВС Армении, пострадали 298 военных и мирных жителей Азербайджана, в том числе 54 погибли, 244 получили телесные повреждения различной степени.

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