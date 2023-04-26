Предупреждающая табличка. Фото: https://report.az/ru/proisshestviya/dvoe-podorvalis-na-mine-v-tertere/

26 апреля 2023, 14:14

В Тертерском районе водитель подорвался на мине

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33-летний водитель Международного фонда прессы Евразия получил травмы в результате подрыва на противопехотной мине в районе села Суговушан Тертерского района Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что грузовик азербайджанской армии в Шушинском районе подорвался на мине, установленной на проезжей части грунтовой дороги. При взрыве пострадали водитель и руководитель группы, один из военнослужащих, пришедших на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и также получил ранение.

В январе Азербайджан обратился в Международный суд ООН с просьбой ввести обеспечительные меры в отношении Армении, предусматривающие, в числе прочего прекращение минирования территории в Нагорном Карабахе. В своем ходатайстве Азербайджан заявил о преднамеренной установке мин Арменией в 2021 году или после этого в гражданских зонах, в которые должны вернуться перемещенные азербайджанцы. 25 марта Минобороны Азербайджана сообщило о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство заявило о взятии под контроль стратегических высот в Лачинском районе. Азербайджанские аналитики отметили, что высоты в Шушинском и Лачинском районах позволяют контролировать все пути сообщения в Карабахе. 21 апреля Минобороны Азербайджана вновь заявило о перевозке Арменией военных грузов в Карабах. Армения и Нагорный Карабах опровергли это заявление.

Инцидент в районе села Суговушан произошел сегодня, 26  апреля. Бабашов Хазар Тариэль оглу 1990 года рождения после подрыва на мине с телесными повреждениями был доставлен в Бардинскую районную больницу, состояние его стабильное, угрозы жизни нет, сообщило ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию).

Инцидент произошел на территории, которую пока не очищали от мин, подчеркнули в ведомстве. 

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Примечание:

"Заявления Пашиняна и Алиева вызвали резкую реакцию Степанакерта", "Ереванские политологи усомнились в выгодах Армении от КПП на границе с Турцией", "Карабахские историки призвали сохранить памятники в зоне конфликта".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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26 апреля 2023, 15:03

26 апреля 2023, 13:53

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