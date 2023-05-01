Первомай в Сочи прошел без праздничного шествия

01 мая 2023, 20:59

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Власти объяснили отсутствие праздничного шествия 1 мая в Сочи мерами безопасности. Представители КПРФ не стали даже пытаться подавать заявку. В Сочи сегодня не было праздничной атмосферы, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года установил в ряде регионов России, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования", в остальных регионах Южного федерального округа введен "уровень повышенной готовности". Средний уровень реагирования предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения, следует из текста указа.

Отсутствие шествия на 1 мая власти объяснили действующими ограничениями

Праздничные шествия "есть установка из края не проводить, чтобы не было большого скопления народа", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Сочи на условиях анонимности. Он не отверг версию об опасении властей проведения террористических актов "ввиду проведения СВО".

При этом, по его словам, в праздничный день были организованы концерты, фестивали и выставки. Они прошли во всех четырех районах Сочи. Мероприятия проводились в учреждениях культуры, парках и на площадях. Также развлекательная программа была организована на территории курортов горного кластера.

В муниципальном парке "Ривьера" в течение всего дня проходили выступления творческих коллективов, работала арт-ярмарка и экомаркет, в "Сочи Парке" провели карнавальное шествие, в доме творчества и досуга "Луч" организовали ярмарку народного творчества, в Музее истории Хостинского района подготовили познавательную программу, в арт-галерее "Родина" школьники приняли участие в художественном мастер-классе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс службы мэрии.



На 1 мая было организовано более 50 мероприятий, сообщила заместитель главы города Сочи Елена Канюк. По ее словам 1 мая, на курорте начали работать все городские фонтаны.

Представитель управления по связям с общественностью администрации Сочи Татьяна Катаниди, объясняя отсутствие шествия на 1 мая, сказала, что это связано с "ограничениями в Краснодарском крае. Кто установил эти ограничения, она не уточнила.

Коммунисты не стали в этом году подавать заявку на шествие

КПРФ не подавала заявку на традиционное шествие, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер, инструктор сочинского горкома КПРФ Анатолий Лебединский. Он пояснил это тем, что лидер местного отделения партии "болеет и возраст у него уже серьезный". Сам же он уточнил, что "ранее КПРФ подавала заявки на различные массовые мероприятия, но почти в ста случаях из ста администрация города отказывала под разными предлогами в их проведении. Мы, зная, что администрация никаких шествий сама 1 мая проводить не будет, решили и сами время не тратить на подачу заявок, предполагая, что все равно откажут. Почему откажут? Возможно, объяснят ковидными ограничениями или проведением СВО, то есть чтобы не было скопления людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Члена КПРФ с более чем 20-летним стажем, юрист и бывший член избиркома Сочи Елена Диденко заявила, что работа КПРФ в Сочи полностью развалена людьми, которые выполняют все указания представителей партии власти. "Что им скажут то они и делают. Я считаю, что после того как активные члены партии были изгнаны из нее, а региональное отделение КПРФ, в нарушение Устава партии присвоило себе полномочия назначать членов сочинских УИКов, ТИКов и муниципальной комиссии, а так же исключать неугодных им членов КПРФ, которые настроены оппозиционно к власти, местное отделение КПРФ просто превратилось в придаток "Единой России"", - отметила она.

По ее словам, когда лидером партии был Игорь Васильев, работа кипела. "Мы боролись за честные выборы, разоблачали мошенников, выводили их на чистую воду. После того как Игорь Васильев был изгнан с должности и вообще исключен из партии, то даже проведение праздничного шествия стало проблемой. А ведь 1 мая - это не политический праздник, а классовый. Это праздник солидарности трудящихся всех стран за свои права. Кого боится мэрия? Кого боится руководство КПРФ? Почему не была подана заявка на митинг или шествия?", - спросила Диденко. Она отметила, что за последние два года ее трижды изгоняли из партии и трижды она восстанавливала свое членство в партии.

По ее словам, КПРФ всегда была оппозиционной партией. "Но можно ли ее такой назвать сегодня? Все сводится только к сбору взносов и имитации выборов. Проводить массовые мероприятия с песнями и танцами на улицах со скоплением людей мэрия не боится, а вот рассказать о солидарности трудящихся, согласовать выход граждан с демократическим лозунгами - это для властей страшно, еще и с учетом отъема земель и жилья у сочинцев, на фоне повышенного возраста выхода на пенсию", - говорит Диденко.

Бывший лидер сочинского горкома КПРФ Игорь Васильев считает, что "КПРФ просто умерла в Сочи". "Ее нет. И это понятно по общественным акциям в защиту прав простых людей, которых тоже нет". Он напомнил, что шествие коммунистов всегда начиналось от памятника Ленину и вливаясь в общую колону, коммунисты и их сподвижники шли с песнями, красными флагами и транспарантами к парку Ривьера. "Мы защищали простых людей и их права: многодетных, пенсионеров, обманутых дольщиков. Партия была их защитницей в Сочи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он не исключает что мэрия сама отказалась от проведения традиционного первомайского шествия из-за опасений за безопасность его участников в связи с военной операцией на Украине.

Лидер отделения КПРФ в Сочи, адвокат Анатолий Ерошенко, оказался недоступен для комментариев.

Жители Сочи не заметили праздника в городе

Корреспондент "Кавказского узла" спросил у жителей Сочи, что дня них значит Первомай. "Для меня это глобальный праздник - мировой солидарности трудящихся всего мира. Но и его переименовали в России в праздник "весны и труда", исказив смысл и идею этого праздника. Я считаю что действующая власть переименованиями традиционных международных праздников и вообще отказом от их проведения, просто стирает у нас у всех историческую память. Идут подмены понятий во всем", - сказал 55-летний таксист Игорь Фисенко.

По мнению 42-летней обманутой дольщицы Екатерины Львовой, власти не проводят никаких мероприятий и запрещают их "из-за боязни, что люди "очнутся в шествующей толпе и начнут требовать свое". "Ведь сколько можно издеваться? Я уже 12 лет борюсь за свое имущество, то его узаконивают то его отбирают. Я уже не верю этой власти, которая лишила меня всего", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

20-летняя студентка Ирина Волошина припомнила, что когда она училась в школе, учеников собирали на площади перед зимним театром для шествия по Курортному проспекту. Но сейчас она такого скопления празднично одетых людей не наблюдает и поэтому праздника не чувствует. "Мы пойдем сегодня с другом в кафе. Настроение весеннее", - отметила девушка.

22-летний Семен сообщил, что в канун 1 мая получил повестку в военкомат и сильно расстроился. "Идти в чужую страну с оружием я не хочу. Об этом я сказал в военкомате. Мне говорят, что якобы в горячую точку не отправят. Но я в это не верю. Для меня 1 мая не праздник. У нас в стране и тем более в Сочи нет трудящихся в прямом понимании этого слова и нет солидарности", - отметил молодой человек.

Все опрошенные сказали что они самостоятельно проводят в выходные майские дни "маевки", "отдыхают на природе", "встречаются с родственниками и друзьями", "гуляют".

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения его участников.

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