Волгоградские коммунисты на первомайском митинге призвали переименовать город

01 мая 2023, 18:12

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Участники первомайского митинга КПРФ в Волгограде выступили за переименование города в Сталинград, назвав преувеличением сведения о массовых сталинских репрессиях. Другие волгоградцы сочли неуместным возвращение городу имени Сталина.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года председатель волгоградского совета ветеранов Александр Струков предложил губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить эту просьбу до изучения мнения жителей области. 5 декабря 2022 года состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград. К 80-летию Сталинградской битвы мэрия временно установила на въездах в Волгоград таблички "Сталинград". Против переименования Волгограда выступают 67% горожан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Анализ наиболее известных мифов и достоверных сведений относительно действий Сталина в ходе Великой Отечественной войны приведен в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Сегодня в Волгограде на площадке у памятника Героям обороны Красного Царицына Сталинградский обком КПРФ провел первомайский митинг-концерт. Митингующие держали красные флаги и воздушные шары. В первом ряду стояли коммунисты с транспарантом «Да здравствует 1 мая» и плакатами «Вспомни смысл первомая», «Мир, труд, май». Организатор митинга, депутат облдумы Тамара Головачева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что в акции приняли участие более 100 человек: коммунисты, комсомольцы, пенсионеры, члены движения «Левый фронт» и ветеранских организаций.

Ораторов сменяли певцы, которые исполняли патриотические песни времен СССР. Лейтмотивом выступлений спикеров была, в том числе, и идея переименования Волгограда в Сталинград, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте мероприятия.

Ходатайство инициативной группы по проведению регионального референдума по вопросу переименования Волгограда в областную думу пока не поступало, сообщил председатель облдумы Александр Блошкин в ответе на запрос корреспондента "Кавказского узла". "В настоящее время проводится работа по изучению мнения жителей региона по данному вопросу", - сообщил Блошкин.

За порядком на митинге следили полицейские. Въезд на площадь перекрыли сотрудники ГИБДД. Акция продлилась три часа и закончилась возложением цветов к памятнику.

Корреспондент «Кавказского узла» поинтересовался мнениями участников акции и прохожих по поводу переименования города. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Инструктор Сталинградского обкома Григорий Дерянин сообщил, что выступает за возвращение городу имени Сталина. "Необходимо вернуть доброе имя Сталинград нашему городу. Городом-героем был назван именно Сталинград, а не Волгоград. За переименование Сталинграда в Волгоград никто не голосовал, референдума не было. Сталина очернили. Не он сажал репрессированных", - сказал Дерянин.

Возвращение образов Сталина в Волгограде назвал "проявлением дремучих невежественных установок части общества и взглядов значительной части бюрократии" политолог Виктор Коган-Ясный. По его мнению, большинство жителей Волгоградской области такие инициативы не поддерживает. "Если бы волгоградцы не были критичны к этому [образу Сталина], то это [переименование Волгограда в Сталинград] давно было бы сделано", - сказал Коган-Ясный в сентябре 2022 года.

Глава областного отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Зарина Асланова назвала себя «ярой сторонницей» переименования Волгограда в Сталинград. "В первую очередь переименовать стоит, хотя бы потому, что молодежь поддерживает эту инициативу. А будущее за молодежью. Ей жить в этом городе. Все рациональные аргументы говорят за переименование. Потому что это история нашего города. С именем Сталинград город наш расцвел и прославился на весь мир. Пока это имя стерто, говорить о развитии патриотизма в нашей стране пока нельзя", - заявила она.

На вопрос о культе личности Сталина и массовых репрессиях Зарина Асланова ответила, что «всё это мифы», «которые распространяют наши оппоненты, далеко не в интересах трудящихся людей, а в интересах буржуазии».

Активисты Волгоградской областной Ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

"Массовость репрессий – это, естественно, миф. То, что был ГУЛАГ, я считаю, что это было правильно. Не Сталин виноват [в ложных обвинениях репрессированным], а его подчиненные. Если бы сейчас репрессии существовали, может быть, в стране меньше воровали, а больше занимались исполнением своих обязанностей. О репрессиях говорят те, чьи предки от репрессий пострадали. И пострадали они не случайно", - сказала комсомолка.

Коммунист Валерий Вепрев с 2014 года служит в ополчении Донбасса, а сейчас участвует в боях в зоне военной операции. В Волгограде он находится в двухнедельном отпуске и решил выступить на митинге. Топоним «Волгоград» Валерий Вепрев назвал красивым. "Название это всем нравится. Но я считаю, что Сталинград – это настоящее название нашего города. Оно должно быть восстановлено. В ополчении на Донбассе товарищи выступают за это переименование", - сказал Вепрев.

Заявления о массовых репрессиях и культе Сталина Валерий Вепрев назвал надуманными и несправедливыми. По мнению Вепрева, Сталин был «слишком добрым к врагам». "В 1990-е годы людей больше погибло. Мой дед, коммунист, войну прошел, говорил: мы слишком были добрые", - сказал он.

Коммунист, студент медколледжа из Волжского Сергей Адекватный сказал, что поддерживает идею переименования города в Сталинград. "Глупо обвинять кого-то в репрессиях. Это подавление одного класса другим: рабочие подавляли буржуазию", - высказал свое мнение студент.

На замечание корреспондента "Кавказского узла", что во время массовых репрессий пострадали представители всех классов и сословий, Сергей ответил, что это «громкие слова». "Кулаки, например, были террористами, теми, кто устраивал белый террор", - заявил молодой коммунист.

Идею переименования города поддержала и участница митинга Анна Сизова, приехавшая из Волжского. "Во-первых, Сталин - яркая фигура на небосклоне мировой истории. С ним связаны все наши победы первых десятилетий существования СССР. Во-вторых, Сталинград – важная веха в истории Второй мировой войны и борьбы с фашизмом. В-третьих, мы стоим на пороге Третьей мировой войны, и нам символ победы в слове Сталинград просто необходим сейчас для разгрома врага. Переименование крайне необходимо", - сказала она.

Многие волгоградцы высказались против переименования Волгограда в Сталинград. Так, студентка ВолГУ Алина Пешкова сообщила, что относится к переименованию «негативно». "У Волгограда есть уже своя история. Возвращение к предыдущему названию – это для меня как шаг назад. Особой опасности, впрочем, в имени Сталина для города нет", - сказала она.

Схожее мнение высказал магистрант РАНХиГС Даниил Юров. "Мое отношение к этому резко негативное. Я человек новой формации. Движение назад к хорошему не приведет. Сталинград стал нечто большим, чем название города. Я прагматично настроен – не нужно затрачивать средства. Волгоград сам по себе хорош. Нужно оставить так, как есть", - сказал он.

Московский диссидент, один из основателей правозащитной организации «Мемориал»* Вячеслав Игрунов объяснил появление инициативы по переименованию Волгограда в Сталинград естественным желанием обывателей вернуться «в золотой век прошлого».

"Для многих это прошлое связано с именем сильной фигуры Сталина. Самая яркая история города – битва в 1942 году. Это маркер, который возвращает достоинство людям – мы выстояли, совершили перелом. Но за этим скрыта беда. Реабилитация Сталинграда как места победы над фашизмом автоматически ведет за собой реабилитацию Сталина - человека, который символизирует самый черный период нашей истории, варварского способа модернизации страны, устраняет многие моральные ценности из повседневности – лес рубят, щепки летят. Личность умаляется. Возврат к Сталину может исказить ход нашей истории. Надеюсь, власть на это не согласится", - сказал Вячеслав Игрунов корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Совета реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры Валерий Котельников рассказал, что реализовал четыре грантовых проекта по цифровизации братских могил времен Сталинградской битвы в Волгоградской области.

Он считает неуместным переименование города. "Сталинград – святыня. Это слово живет само по себе, как место кровопролитных боев, как место перелома в войне. И если мы переименуем город, произойдет десакрализация топонима. Ну как вам такие заголовки в СМИ - «Сталинградские коррупционеры» или «Полиция выявила в Сталинграде притоны»? Нет, пусть уж город Волгоградом остается", - сказал Котельников корреспонденту "Кавказского узла".

Предприниматель Денис Шилихин реставрировал здание дореволюционной постройки в центре Волгограда и создал на его основе диалоговую площадку для представителей гражданского общества. Денис Шилихин также высказал свое несогласие с идеей переименования областного центра.

"Много причин, почему я не согласен. Все идет к тому, что в мае объявят проведение референдума. Это совершенно не нужно городу. Для Царицына Сталин ничего доброго не сделал. После его работы чрезвычайным комиссаром (летом-осенью 1918 года) Царицын из цветущего города превратился в эпицентр каннибализма. Того Сталинграда уже нет. Дважды в одну реку войти невозможно. Это неэффективно. Надо остановиться", - сказал Шилихин.

Напомним, в июне 2014 года Владимир Путин не исключил, что Волгограду может быть возвращено название "Сталинград", и предложил решить этот вопрос на референдуме. 30 августа 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию.

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