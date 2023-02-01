Бюст Сталина открыт в Волгограде на фоне споров о переименовании города

01 февраля 2023, 15:40

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Бюсты Сталина, Жукова и Василевского открыты сегодня в Волгограде по случаю празднования 80-летия Сталинградской битвы. Против переименования Волгограда в Сталинград выступают 67% горожан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2022 года волгоградские ветераны предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области. 5 декабря 2022 года состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград. В регионе есть гораздо более насущные проблемы, чем переименование областного центра, указали пользователи соцсети. После этого в сети была опубликована петиция против возвращения Волгограду имени Сталинград, за четыре дня с момента публикации, к 21 декабря 2022 года, она собрала более 1400 подписей, к 15.30 мск 1 февраля под ней подписались 2211 человек. К 80-летию Сталинградской битвы мэрий города временно установила на въездах в Волгоград таблички "Сталинград". На празднование окончания Сталинградской битвы в Волгоград приедет президент России, тема переименования города в Кремле не обсуждалась, заявил 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Волгограде сегодня по случаю 80-летия Сталинградской битвы открыт бюст Иосифа Сталина. Также рядом с ним установлены бюсты маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале ЧТД.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал сегодня результаты опроса об отношении жителей Волгограда к переименованию города в Сталинград. 67% респондентов заявили, что скорее не поддерживают эту инициативу. По их мнению, переименование приведет к большим финансовым затратам (этот пункт выбрали 21% от всех опрошенных), не имеет смысла (12%) либо вредно, так как "не нужно жить прошлым" (11%). 7% опрошенных указали, что название Сталинград будет напоминать о Сталине. Другие участники опроса таже подчеркнули что название Волгоград "Красивее" (6%) и привычнее (6%), ничего не даст для горожан (5%) и создаст лишние проблемы с документами (5%). Городу лучше вернуть название Царицын, предложили 4%опрошенных. 4% указали, что вообще против переименования города.

Предложение вернуть Волгограду прежнее название нашло поддержку у каждого у 26% респондентов. 14% участников опроса объяснили поддержку идеи переименования тем, что "это наша история", 12% указали, что переименование важно, так как это хранит "память о подвиге народа в Великой Отечественной войне", следует их результатов опроса, размещенных на сайте ВЦИОМ. В рамках исследования были опрошены 600 жителей Волгограда в возраста старше 18 лет

"Кавказский узел" писал, что за 2022 год в Волгограде появились плакаты и барельефы со словами из приказа Сталина, власти объясняют их установку годовщиной со дня окончания Сталинградской битвы и просьбами ветеранов. Так, в июле 2022 года в Волгограде появились билборды "Ни шагу назад". Председатель горсовета ветеранов Александр Струков пояснил, что это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации области. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, отметил политолог Александр Сайгин.

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны - одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, считает историк Борис Соколов. "Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", - приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитата из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

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