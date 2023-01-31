Песков: Кремль не обсуждал переименование Волгограда

31 января 2023, 18:55

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Таблички "Сталинград" установлены на въездах в город временно к празднованию 80-й годовщины Сталинградской битвы, пояснила мэрия Волгограда. Празднование собирается посетить президент России Владимир Путин, в Кремле не обсуждалась инициатива о переименовании города, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября волгоградские ветераны предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области.5 декабря 2022 года состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград. Его участники обсудили идею переименования города, сообщили областные власти. В регионе есть гораздо более насущные проблемы, чем переименование областного центра, указали пользователи соцсети. После этого в сети была опубликована петиция против возвращения Волгограду имени Сталинград, за четыре дня с момента публикации, к 21 декабря 2022 года, она собрала более 1400 подписей., к 18.40 мск под ней подписались 2209 человек.

Президент Владимир Путин планирует 2 февраля посетить Волгоград, заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Это святая дата для всех жителей страны, это святая дата для волгоградцев. Там будет ряд мемориальных мероприятий", — процитировало слова Пескова РБК.

Пресс-секретарь президента не подтвердил планы переименования города. "Нет, ничего не могу подтвердить", - сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли в Кремле обсуждения о возможном переименовании города.

К 80-летнему юбилею Сталинградской битвы, который отмечается 2 февраля, на въездах в город установили таблички с названием "Сталинград", сообщила сегодня мэрия Волгограда в своем Telegram-канале.

"На девять дней в году в память о героическом прошлом Волгограда нашему городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как город, давший отпор фашистским захватчикам. Такими днями установлены 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 мая - День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой», 9 мая – День Победы, 22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, 23 августа – День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда, 2 сентября – день окончания Второй мировой войны, 19 ноября – День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, 9 декабря - День Героев Отечества", - указано в сообщении.

О необходимости переименовать Волгоград в Сталинград 26 января заявил бывший премьер-министр России, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин.

По его мнению, понятие "город-герой Сталинград" присутствует в исторической памяти и абсолютное большинство граждан Волгограда называют себя сталинградцами. "Дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории. Конечно, он был неоднозначным во всех отношениях. Но Сталинградская битва – она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем. И если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно", - привело его слова РИА "Новости".

Напомним, в августе 2022 года активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Пользователи соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу. Историки также не поддержали эту идею.

Волгоградские инициативы по возвращению образа Иосифа Сталина служат для продвижения определенной политики, но не находят массовой поддержки в обществе, указали в сентябре 2022 года краеведы Валерий Котельников и Роман Шкода. Политолог Виктор Коган-Ясный тогда же назвал возвращение образов Сталина в Волгограде "проявлением дремучих невежественных установок части общества и взглядов значительной части бюрократии". По его мнению, большинство жителей Волгоградской области такие инициативы не поддерживает. "Если бы волгоградцы не были критичны к этому [образу Сталина], то это [переименование Волгограда в Сталинград] давно было бы сделано", - сказал он.

В июле 2022 года в Волгограде появились билборды "Ни шагу назад". Председатель горсовета ветеранов Александр Струков пояснил, что это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации области. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, отметил политолог Александр Сайгин.

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны - одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, считает историк Борис Соколов. "Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", - приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитата из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

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