Власти нашли участки под дома для переселенцев из общежитий Каспийска

26 апреля 2023, 13:21

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Два земельных участка в центре Каспийска выбраны для строительства домов, в которые планируется переселить жильцов аварийных общежитий. Жильцы, требовавшие не допустить их выселения на окраину, удовлетворены этим выбором, сообщила их адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в марте обещание главы Дагестана Сергея Меликова не расселять на окраины Каспийска жильцов аварийных общежитий обнадежило жильцов. При переселении они должны получить квартиры, которые будут не хуже прошлых, при этом также учитывается фактор расположения жилья, указала адвокат жильцов Альбина Абдулкеримова.

23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к Сергею Меликову с жалобой на то, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район. 12 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами этих общежитий и пообещал, что их проблема будет решена. Сергей Меликов после встречи с жильцами раскритиковал подчиненных за то, что они "довели людей до агрессии". Земельные участки, которые расположены в центре города, чиновники намерены распродать частным инвесторам, поделились опасениями жильцы общежитий в видеосюжете "Кавказского узла".

25 апреля Сергей Меликов провел заседание рабочей группы по решению вопросов переселения жильцов аварийного жилья в Каспийске, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Альбина Абдулкеримова, которая присутствовала на заседании.

По ее словам, власти выбрали два участка в центре города для переселенцев из аварийных общежитий. "Один находится в муниципальной собственности. Он предназначался под строительство сквера, сейчас решается вопрос о его переводе в категорию для жилищного строительства. Второй участок находится в частной собственности, ведутся переговоры с владельцем о его передаче городу... До сих пор жители общежитий боялись, что их переселят на окраину. Теперь они довольны локацией", - рассказала она.

Адвокат пояснила, что межведомственная рабочая группа была создана по поручению Меликова, в нее вошли руководители органов власти и собственники жилья.

Жилец аварийного общежития Михаил Навизнев высказал удовлетворение итогами встречи. "Результатами встречи мы довольны. Наконец на нас обратили внимание и посчитали людьми, которые заслуживают нормального решения затянувшегося вопроса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По выбранным участкам «осталось решить ряд юридических вопросов», говорится в публикации на сайте главы Дагестана. "Сергей Меликов поручил правительству региона ускорить процесс оформления земельного участка и параллельно начать отработку технического задания по проекту. Строительство планируется начать к концу текущего года, а сдать объект – в конце 2024-го - начале 2025 года", - говорится в сообщении.

Напомним, всего в программу переселения из аварийного жилья вошли семь общежитий Каспийска по адресам: улица Орджоникидзе, дом 1 и дом 29, улица Алферова, дом 3-Б, улица Назарова, дом 1, улица Хизроева, дом 39, улица Сулеймана Стальского, дом 26, улица Советская, дом 23. В этих домах проживает около 500 семей и более двух тысяч человек. В 2018 году все общежития признали аварийными. Большинство квартир в них приватизированы, рассказала ранее Альбина Абдулкеримова.

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