Меликов раскритиковал подчиненных за проблему с аварийными общежитиями в Каспийске

27 марта 2023, 07:42

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Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с жильцами аварийных общежитий в Каспийске, после чего раскритиковал подчиненных за то, что они "довели людей до агрессии". Меликов в курсе ситуации с аварийными общежитиями, а подчиненных раскритиковал показательно, заявили пользователи соцсети, ознакомившиеся с отчетом Меликова.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район. 12 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами этих общежитий. Он пообещал, что их проблема будет решена.

Сергей Меликов в своем Telegram-канале сообщил, что 26 марта посетил аварийные общежития в Каспийске. И что после этого провёл совещание, в котором также приняли участие члены инициативной группы из числа жильцов общежитий.

"Люди живут просто в нечеловеческих условиях: жить в таких зданиях не просто неудобно, но и опасно для жизни! В общежитиях много инвалидов, семей с детьми, людей старшего поколения. Они добросовестно трудились на градообразующих предприятиях Каспийска, и по большому счету именно их семьи строили этот город", – написал Меликов 26 марта в своем Telegram-канале.

Будет создана рабочая группа под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. До конца апреля уже должны быть сформированы предложения по переселению людей, в том числе за это время нужно определить участок для строительства домов, добавил он.

Глава Дагестана также раскритиковал подчиненных за то, что они довели жильцов аварийных общежитий в Каспийске до агрессии.

"Я бы взял бы ключи и заселил из вас туда кого-нибудь с утра до вечера. Когда мне рассказывают, что это агрессивная среда, что не надо вам с ними встречаться, вы сейчас туда поедете, услышите какие-то проблемы. Кто людей довел-то до этой агрессии?", – задался вопросом Меликов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ролик, на кадрах которого Меликов раскритиковал подчиненных за проблему с переселением жильцов аварийных общежитий в Каспийске, был опубликован 26 марта в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 163 тысячи пользователей. На 07.10 мск эта публикация набрала 91 отметку с реакцией пользователей и 42 комментария.

"Делают вид, что они этого не знали, потом приезжают и начинают кого-то отчитывать", – написал Филипп Филиппович.

"Сколько можно пустых слов? Когда работать начнёте?" – спросил Эдуард Фартовый.

"Слов много, действий мало", – считает также Мурад Магомедов.

"Есть те, кто им верит?" – задался вопросом Руслан Бежтинский.

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