Власти пообещали решить проблему жильцов аварийных общежитий в Каспийске

12 марта 2023, 07:10

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Проблема жильцов аварийных общежитий в Каспийске, которые ранее выступали против их переселения за пределы города, будет решена, пообещал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов во время встречи с ними. Комментируя эти слова Абдулмуслимова в сети, жильцы общежитий указали на длительное ожидание новых квартир и потребовали от властей конкретных действий.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жильцы аварийных общежитий в Каспийске неоднократно требовали переселения в новое жилье. Так, 4 марта жильцы аварийного общежития на улице Назарова в Каспийске пожаловались, что власти отказались строить новый многоквартирный дом, а предложили переселиться в другое жилье при условии доплаты. 8 февраля жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске отказались переселяться на окраину города.

23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 11 марта, по поручению главы республики Сергея Меликова встретился с жильцами нескольких аварийных общежитий Каспийска, которые ранее выступали против их переселения за пределы города, сообщило сегодня ночью правительство Дагестана.

"Мы примем законное, оптимальное решение с учетом пожеланий жильцов, права граждан не должны быть нарушены. Безответственному подходу будет положен конец", – приведены слова Абдулмуслимова в Telegram-канале правительства Дагестана.

Эта запись в Telegram-канале правительства Дагестана, на который подписаны 8280 пользователей, на 06.00 мск набрала около 42,8 тысячи просмотров и 52 комментария.

"Хотим увидеть конкретные дела, а не слушать постоянные обещания .Конкретно пусть ознакомит нас администрация с планами. А главное со сроками по программе. Верим делу, а не словам", – подчеркнула Нелли.

"Наша администрация только на словах может успокоить граждан, а на деле ничего не делают. Они лучше приезжим построят новую гостиницу или санаторий на берегу моря, а на местных жителей им все равно", – считает Наталья Малышева.

"Дайте возможность людям жить в нормальных условиях, так как хотели бы жить вы. Почему правительство не хочет слышать народ и делает так, как хотят сами?" – задалась вопросом Маиса.

"Дайте людям нормальное жильё для проживания", – потребовала Гульнара.

"Мы надеемся, что после этой встречи лёд тронется с места и наш вопрос о пересечении будет решен", – написала Земфира.

"Спасибо, конечно что приехали и выслушали людей. Будем ждать с большой надеждой что нас услышали, наконец, и дело продвинется", – отметила Зарипат.

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