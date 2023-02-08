Жильцы аварийных общежитий в Каспийске отказались переселяться на окраину

08 февраля 2023, 17:44

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Переселение из центра Каспийска на окраину приведет к увеличению расходов, говорится в заявлении жителей семи аварийных общежитий, которым чиновники предложили переехать в один из отдаленных районов. Предоставляемое жилье не должно ухудшить жилищные условия переселенцев, подчеркнула адвокат каспийчан Альбина Абдулкеримова.

Как писал "Кавказский узел", жильцы аварийного общежития на улице Орджоникидзе в Каспийске заявили, что власти затягивают решение проблемы с их переселением. На встрече с чиновниками 20 января людям сообщили, что для переезда в этом году жильцы общежития должны прийти к единому мнению и выбрать способ переселения. Мэрия вначале предлагала для переселения район Кирпичного поселка, но когда жильцы общежитий возмутились предложением, чиновники заявили, что этот район не рассматривался. роме того, по словам адвоката, жильцам озвучили возможный вариант переселения с условием доплаты в район "ПИР", который также расположен далеко от центра города. Переселенцы указали, что не готовы оплачивать половину стоимости квартир

23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район.

Решение жильцов общежитий по предлагаемому переселению 7 февраля было доставлено в администрацию города. К коллективному заявлению на имя главы Каспийска Бориса Гонцова были приобщены протоколы общих собраний жителей домов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Альбина Абдулкеримова.

В заявлении указано, что на последней встрече с представителем жителей общежития адвокатом Абдулкеримовой Альбиной, которая состоялась 1 февраля 2023 года, представителями администрации был предложен один из вариантов переселения - строительство нового дома с последующим предоставлением квартир на земельном участке в районе комплекса "ПИР".

"Нами были проведены собрания всех собственников во всех общежитиях Каспийска, попавших под программу переселения, а это семь домов по адресам: ул. Орджоникидзе, д.1, ул. Орджоникидзе, д.29, ул. Алферова, д.3-Б, ул. Назарова, д.1, ул. Хизроева, д.39, ул. С. Стальского, д.26, ул. Советская, д.23. Все семь домов расположены в самой центральной части города Каспийск, практически у самого берега Каспия, и представляют колоссальную ценность и экономическую выгоду. Все мы хотим, чтобы наши права при переселении были защищены и соблюдены в полном объеме", - говорится в обращении.

Всего, по словам жильцов, в данных домах проживают около 500 семей и более двух тысяч человек, указано в документе.Жильцы отметили, что переселение на окраину города привет к дополнительным расходам."В общежитии по адресу Орджоникидзе, 1, практически все собственники комнат - это сотрудники аэропорта, и вахта каждый день приезжает к указанному дому. В переселяемых домах много молодых многодетных семей, дети которых уже устроены в школы, сады, колледжи. В домах проживает большое количество инвалидов, которые пользуются услугами поликлиник и медучреждений, расположенных рядом с домами. Какую огромную сумму из семейного бюджета будут они затрачивать на одни поездки на маршрутном такси от окраины города в центр, и какие неудобства понесут они, постоянно опаздывая при езде по бездорожью и ухабам указанного вами района?", - говорится в коллективном обращении каспийчан.

"Каждый из нас изъявляет желание, чтобы новые дома по программе переселения из аварийного жилья, были построены на тех же местах, или в радиусе 1-2 километров, но так далеко и в такой район, как предложенный вами район "ПИР" переселяться мы против", - резюмировали жильцы общежитий.

Жильцам аварийного общежития предложили выбрать один из трех вариантов расселения, сообщили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Каспийска. Один из них предполагает поиск застройщика, который обяжется возвести дом в пределах территорий общежитий с учетом всех норм закона и предоставить жилье всем семьям за счет личных средств. Второй вариант - администрация подберет в черте города участок для застройки площадью не менее 3 гектаров, оснащенный социальной инфраструктурой, чтобы по аукциону приобрести квартиры в новом доме за счет средств фонда. Третий - единственный вариант, который не предполагает ожидания до завершения строительства, - переселение по программе выкупа жилья.

Высшие суды России указывали, что заключение договоров между муниципальными органами и гражданами при переселении из ветхого и аварийного жилья преследует особую социальную цель. В связи с этим, к ним не применяются общие правила гражданского законодательства о договорах мены, предполагающие равноценность обмениваемого имущества по его рыночной стоимости, уточнила Альбина Абдулкеримова.

По словам адвоката, равноценность обмениваемых квартир определяется в данном случае сопоставлением их физических и экономических характеристик - местоположения дома, этажности, площади, количества комнат, и с тем, чтобы предоставляемое жилое помещение не ухудшало жилищные условия переселяемых граждан с учетом их разумных потребностей. Это регламентируется постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 марта 2011 года, пояснила она.

Она подчеркнула, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, следует из пункта 3 статьи 35 Конституции России.

По ее словам, ответ на обращение жителей общежитий в мэрии пообещали дать в начале следующей недели.

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