Каспийчан из аварийного общежития возмутило условие доплаты для переселения

03 февраля 2023, 01:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жителям аварийного общежития в Каспийске предложили переселение в отдаленные районы с условиям оплаты дополнительной площади нового жилья. Переселенцы не готовы оплачивать половину стоимости квартир и переезжать на окраину, заявила адвокат Альбина Абдулкеримова.

Как писал "Кавказский узел", жильцы аварийного общежития на улице Орджоникидзе в Каспийске заявили, что власти затягивают решение проблемы с их переселением. На встрече с чиновниками 20 января людям сообщили, что для переезда в этом году жильцы общежития должны прийти к единому мнению и выбрать способ переселения.

23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район.

Общежитие на улице Орджоникидзе, 1 в Каспийске было построено в 1970 году для работников аэропорта. Более 10 лет назад его передали на баланс городской администрации, а в 2018 году признали аварийным, рассказали «Кавказскому узлу» его жильцы.

Сейчас в доме живут около 60 семей. «Постоянно осыпается штукатурка, гнилые полы, очень сыро», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница общежития Аминат. «Горячей воды и элементарных условий нет, чтобы искупаться, греем воду в кастрюлях», - говорит ее соседка Мадина.

Все комнаты, кроме четырех, были приватизированы в 2011-2012 годах: с тех пор, как в 2008 году общежитие передали на баланс муниципалитета, жильцам угрожали выселением, если они не приватизируют комнаты, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член инициативной группы жильцов Михаил Навизнев.

По словам Навизнева, мэрия предлагала жильцам общежития переселиться в район Кирпичного поселка, который находится практически за городом. «Там не развита инфраструктура, не ездит общественный транспорт. Я являюсь инвалидом второй группы, мне надо регулярно посещать поликлинику. Жильцы общежития едины во мнении – (они требуют) квартиры под ключ в удалении от центра города не более двух километров», - рассказал мужчина.

На встрече в администрации города представители мэрии заявили, что жильцам выделяют минимальную площадь для переселения, а если площадь квартиры будет ее превышать, придется доплатить за лишние квадратные метры, добавил он.

Мэрия вначале предлагала для переселения район Кирпичного поселка, но когда люди возмутились предложением, чиновники заявили, что этот район не рассматривался, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Альбина Абдулкеримова, представляющая интересы жильцов общежития.

«Кирпичный не обустроен никакой инфраструктурой и находится далеко от центра города, где расположено общежитие. Территория, на которой хотят построить дома, является промзоной, до этого года туда свозился весь мусор, там были мусорные свалки», - сказала она.

Кроме того, по словам адвоката, жильцам озвучили возможный вариант переселения в район «ПИР», который также расположен далеко от центра города. «Они теперь два участка предлагают: один до «ПИРа», дальше мечети, а второй после «ПИРа» сразу. Я озвучила в группе WhatsApp предложение администрации (жильцам), все сейчас пишут, что против. Когда все ответят, я сообщу администрации о решении народа», - пояснила Абдулкеримова.

Альбина Абдулкеримова подтвердила, что жильцам предложено самостоятельно оплатить "излишнюю площадь" при переселении в благоустроенное жилье. «У большинства переселяемых комнаты от 12 до 20 квадратных метров. Естественно, такие маленькие комнаты по нормам СНиП невозможно предоставлять. Минимальная площадь (квартир) в новостройках составляет до 33 метров. Разница между старым и новым жильем пока висит в воздухе, поскольку ни один из переселяемых не готов ее оплачивать, - иначе какие это улучшения жилищных условий, если за них надо платить», - пояснила она.

Согласно письму Госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ от 12 ноября 2021 года (№ ОР-07/2451), власти на уровне регионов и муниципалитетов, исходя из части 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса России, могут полностью или частично освобождать переселенцев из аварийного жилья от доплаты за предоставляемые жилые помещения большей стоимости, отметила она.

«Еще один вопрос, который интересует людей - предусмотрела ли администрация города возможность оплаты социального найма переселенцам на период сноса аварийного и строительства нового дома. Наша позиция: нужно расселить людей на месте снесенного дома, при этом предусмотрев механизмы полного освобождения граждан от доплаты за разницу нового и старого жилья», - заключила адвокат.

Жильцами аварийного общежития предложили выбрать один из трех вариантов расселения, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в мэрии Каспийска. Один из них предполагает поиск застройщика, который обяжется возвести дом в пределах территорий общежитий с учетом всех норм закона и предоставить жилье всем семьям за счет личных средств. Второй вариант - администрация подберет в черте города участок для застройки площадью не менее 3 гектаров, оснащенный социальной инфраструктурой, чтобы по аукциону приобрести квартиры в новом доме за счет средств фонда. Третий - единственный вариант, который не предполагает ожидания до завершения строительства, - переселение по программе выкупа жилья.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.