Жильцы аварийных общежитий Каспийска поверили обещаниям Меликова

28 марта 2023, 19:46

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Глава Дагестана пообещал не расселять жителей аварийных общежитий в Каспийске на окраины, рассказали жильцы, отметив, что удовлетворены итогами встречи. При переселении жильцы аварийных домов должны получить квартиры, которые будут не хуже прошлых, при этом также учитывается фактор расположения жилья, указала адвокат Альбина Абдулкеримова.

Как писал "Кавказский узел", 23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район. 12 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами этих общежитий. Он пообещал, что их проблема будет решена. Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с жильцами аварийных общежитий в Каспийске, после чего раскритиковал подчиненных за то, что они "довели людей до агрессии". Меликов в курсе ситуации с аварийными общежитиями, а подчиненных раскритиковал показательно, заявили пользователи соцсети, ознакомившиеся с отчетом Меликова.

Земельные участки, которые расположены в центре города, чиновники намерены распродать частным инвесторам, заявили жильцы общежитий в видеосюжете, подготовленном "Кавказским узлом".

Жильцы аварийных общежитий в Каспийске высказали удовлетворение от встречи с главой Дагестана. "Главное, что он пообещал переселить не на окраину, как предлагала мэрия, а найти место поближе к центру города", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" жилец общежития по улице Орджоникидзе, дом 1, Аминат.

"Конечно, хочется жить в привычном районе. Сейчас в общежитии невыносимые условия, в которых наша семья живет много лет. Нет горячей воды, потолки сыпятся, гнилые полы. Уже устали, готовы были хоть куда переехать, в более человеческие условия", - добавил жилец общежития по улице Хизроева, дом 39, Магомед.

Всего в программу переселения из аварийного жилья вошли семь общежитий Каспийска, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представляющая интересы жильцов адвокат Альбина Абдулкеримова. Это семь домов по адресам: улица Орджоникидзе, дом 1 и дом 29, улица Алферова, дом 3-Б, улица Назарова, дом 1, улица Хизроева, дом 39, улица Сулеймана Стальского, дом 26, улица Советская, дом 23.В этих домах проживают около 500 семей и более двух тысяч человек. В 2018 году все общежития признали аварийными. Большинство квартир в них приватизированы, уточнила адвокат.

Она напомнила, что Конституцией России защищены права собственников.

"Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения", - говорится в пункте 3 статьи 35 Конституции России.

По словам адвоката, правовая позиция высших судов РФ говорит о том, что заключение договоров между муниципальными органами и гражданами при переселении из ветхого и аварийного жилья преследует особую социальную цель. В связи с этим, к ним не применяются общие правила гражданского законодательства о договорах мены, предполагающие равноценность обмениваемого имущества по его рыночной стоимости.

Она пояснила, что равноценность обмениваемых квартир определяется в данном случае сопоставлением их физических и экономических характеристик - местоположения дома, этажности, площади, количества комнат, и с тем, чтобы предоставляемое жилое помещение не ухудшало жилищные условия переселяемых граждан с учетом их разумных потребностей. Это регламентируется постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 марта 2011 года.

"У общежитий по адресам Советская, 27 и Орджоникидзе, 9, ранее была договоренность жильцов с частным застройщиком, они не вошли в государственную программу переселения. Застройщик предоставил нотариально заверенные обязательства переселить всех до 2020 года. Часть домов расселена, другие ждут квартир. Они тоже были приглашены на встречу с Меликовым", - рассказала адвокат.

Основные проблемы у жильцов семи общежитий, так как там жить невозможно, отметила Абдулкеримова. "Нам нужны гарантии от государства. Пример частного застройщика, как в случае с домами по Советская, 27 и Орджоникидзе, 9, нас не устраивает", - говорит адвокат.

Альбина Абдулкеримова рассказала что Сергей Меликов лично посетил некоторые аварийные общежития и понял, что в них далее проживать опасно. Она подтвердила, что ранее премьер-министр Дагестана Абдулмуслимов озвучивал варианты строительства нового жилья взамен имеющегося, то есть на той же территории, где расположены аварийные дома.

"Но Меликов сказал, что будет очень сложно построить на этой же территории дома, на время переселив из общежитий людей. Нужно время, средства на найм жилья, а столько квартир вряд ли найдут в городе. Были обговорены варианты, чтобы дома для переселенцев строились поближе к общежитиям. Он пообещал, что переселения на окраины не будет", - сказала адвокат.

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