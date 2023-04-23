Дело о наемничестве пяти иностранцев поступило в суд в Ростове-на-Дону

23 апреля 2023, 21:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дело граждан Швеции, Хорватии и Великобритании, обвиняемых по статье о "наемничестве", рассмотрит Южный окружной военный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая 2022 года российское Минобороны заявило о пленении на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных. Часть сдавшихся в плен бойцов полка "Азов"* и морских пехотинцев вооруженных сил Украины (ВСУ) были доставлены в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Бойцы полка "Азов"*, которые попали в плен, по Женевской конвенции имеют статус военнопленных, при этом не исключается их преследование за военные преступления в отношении российских военнослужащих или мирных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В карточке дела на сайте суда не приводятся статьи, по которым обвиняются иностранцы, дело рассмотрит федеральный судья Денис Галкин.

Ранее Матиаса Густавссона, Векослава Пребеги, Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла были осуждены в ДНР. Густавссон, Пребег и Хардинг обвинялись в "обучении для насильственного захвата власти и наемничестве", Хили – в вербовке наемников, Хилл – в наемничестве, информирует издание "Кавказ.Реалии"*.

Джон Хардинг примкнул к полку "Азов" в качестве парамедика в 2018 году и взят в плен вместе с бойцами в "Азовстали" в Мариуполе. Швед Матиас Густавссон также был среди бойцов на комбинате "Азовсталь", сообщила в июле2022 года на своем сайте "Русская служба BBC".

23-летний Дилан Хили был задержан на контрольно-пропускном пункте в Запорожской области, куда он ехал, чтобы вывезти из зоны боевых действий украинскую семью, По данным издания, Хили занимался гуманитарной помощью и помогал местным жителям в качестве волонтера некоммерческой организации Presidium Network. 35-летний Эндрю Хилл был задержан в Николаевской области.

40-летний Пребега в октябре 2022 года был освобожден из российского плена путем обмена.

Напомним также, 21 апреля стало известно, что ростовский суд приговорил к 3,5 года колонии гражданина России, служившего в вооруженных силах Украины, признав его участником экстремистской организации "Правый сектор"**. Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе после штурма "Азовстали".

Отметим, что ст. 359 УК РФ - участие в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от 7 (семи) до 15 (пятнадцати) лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового, а вербовка, обучение, финансирование и иное материальное обеспечение наёмников - лишением свободы на срок от 12 (двенадцати) до 18 (восемнадцати) лет.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** экстремистская организация, запрещенная в России судом.

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