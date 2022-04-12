Юристы оценили правовые риски для азербайджанских добровольцев на Украине

12 апреля 2022, 19:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские добровольцы, отправившиеся на Украину, могут быть привлечены на родине к уголовной ответственности по статье о наемничестве, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. На Украине могут находиться около 300 азербайджанских добровольцев, но в основном это граждане Украины или граждане Азербайджана, живущие в этой стране, сообщил представитель азербайджанской диаспоры в Киеве.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний Эльнур Эльшан оглу Гасанов был убит 27 марта под Киевом, тело привезли в Азербайджан и передали семье. 10 апреля его похоронили в Геранбойском районе.

Законодательство Азербайджана не предусматривает участие граждан страны в вооруженных конфликтах на территории других государств. Поэтому граждане Азербайджана, которые отправились на Украину, могут быть привлечены за это к ответственности отметил юрист, депутат парламента, член парламентского комитета по правам человека Фазиль Мустафа.

Запрет касается как участия в регулярных армиях иностранных государств, так и добровольческих отрядах. Исключение касается операций, которые Азербайджан поддержал межгосударственными договорами, к примеру, международных миротворческих операций, пояснил он. Мустафа затруднился назвать число граждан Азербайджана, которые отправились на Украину.

Поскольку законодательство Азербайджана не предусматривает участия граждан страны в вооруженных конфликтах за рубежом, то не может идти речи и о формировании каких-либо "добровольческих отрядов", отметил парламентарий. "Эти действия могут подпасть под статью о наемничестве (статья 114 Уголовного кодекса Азербайджана)", - сказал Мустафа. По его словам, граждане Азербайджана, участие которых в боевых действиях с какой-либо стороны будет подтверждено, предстанут перед судом.



Мустафа также указал на то, что Азербайджан в российско-украинском конфликте занимает нейтральную позицию с учетом членства в Движении неприсоединения.

Об уголовной ответственности за наемничество напомнил и член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли. По его словам, формирование добровольческих отрядов может быть квалифицировано как "вербовка для участия в военной операции наемников" и повлечь наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Наемничество предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 11 лет. "Почти такие же сроки наказания предусмотрены за привлечение граждан Азербайджана к вооруженным конфликтам вне пределов Азербайджанской Республики и участие в них. Эта норма была внесена в законодательство после войны в Сирии, в которую были вовлечены сотни граждан Азербайджана", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нет официальных данных о гражданах Азербайджана, которые участвуют в боевых операциях на Украине. "В основном [это] азербайджанцы, проживающие длительное время на территории [Украины]. Часть из них уже получила гражданство Украины и к ним с точки зрения азербайджанского законодательства претензий не может быть. Из СМИ известно по меньшей мере о двух азербайджанцах. Один из них погиб в Мариуполе, и он был гражданином Украины. Второй погибший - гражданин Азербайджана, участник второй карабахской войны. Он, очевидно, по собственной инициативе поехал воевать. Ибо из Азербайджана не было отправки добровольческих групп", - сказал Мамедли. Он также обратил внимание на то, что по сообщениям СМИ, есть азербайджанцы, которые участвуют в спецоперации на стороне России.

Эксперт в области права, бывший сотрудник системы Военной прокуратуры Азербайджана Юсиф Агаев указал на коллизии в законодательстве Азербайджана. "Да, с одной стороны участие в добровольческих отрядов за рубежом может расцениваться как "наемничество". Но, с другой стороны, "добровольчество" - все-таки это другое, и важное отличие в том, что если наемник воюет за денежное вознаграждение, то доброволец за идею", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Азербайджан не организовывал отправку добровольцев на Украину. "Тут дело даже не в правовой стороне вопроса, а больше - в политической плоскости. Азербайджан дистанцируется от обеих сторон конфликта. Даже несмотря на это, на Баку, по всей вероятности, есть сильный прессинг из Москвы", - отметил Агаев. Как пример такого прессинга он привел публикации в пророссийских СМИ с осуждением отправки гуманитарной помощи на Украину.

12 марта Азербайджан направил на Украину вторую партию гуманитарной помощи – продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро. Ранее, 26 февраля, из Баку в польский город Жешув был отправлен самолет с гуманитарной помощью для Украины в виде лекарств на 5 миллионов евро. Очередную партию гуманитарной помощи объемом 30 тонн исполнительная власть Баку отправила жителям Киева в ночь на 19 марта.

Проживающий в Киеве представитель азербайджанской диаспоры, бывший командующий внутренних войск Азербайджана Фахмин Гаджиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по его данным, в составе украинской армии и добровольческих отрядах находятся 300 азербайджанцев.



"Среди них есть как граждане Украины, так и граждане Азербайджана, проживающие в этой стране, а также отдельные добровольцы, специально прибывшие для участия в боевых операциях. Но самостоятельных азербайджанских добровольческих отрядов нет", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

В правительстве Азербайджана воздержались от комментариев, сославшись на то, что к азербайджанскому государству события на Украине не имеют отношения, а официальных данных о гражданах, участвующих на той или иной стороне, нет.



C семьей погибшего на Украине Эльнура Гасанова не удалось связаться.

"Кавказский узел" также писал, что в Баку периодически проходят акции и митинги после начала спецоперации российских войск на Украине. Так, 24 февраля два активиста провели акцию протеста перед посольством России, от властей Азербайджана они потребовали разорвать договор о союзничестве с Россией. 25 февраля акцию в поддержку Украины провела группа активистов молодежного движения "Демократия–1918" (известного еще как "D18" – прим. "Кавказского узла"). 1 марта акцию протеста против спецоперации на Украине провели активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия. 30 марта власти Баку отказали оппозиционному Национальному совету демократических сил в просьбе провести митинг против спецоперации на Украине, сославшись на антиковидные ограничения. На этом же основании мэрия отказала Азербайджанской партии демократии и благоденствия в проведении пикета перед посольством России. Сегодня полицейские не позволили участникам акции подойти к посольству.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.