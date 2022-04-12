Полиция сорвала акцию протеста перед российским посольством в Баку

12 апреля 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Баку полицейские не позволили участникам несогласованной акции, организованной Азербайджанской партией демократии и благоденствия (АПДБ), приблизиться к зданию посольства России. Протестующие потребовали вывода российских войск из Украины и миротворцев из Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Баку не разрешила Азербайджанской партии демократии и благоденствия провести пикет 12 апреля перед посольством России с требованием прекращения спецоперации на Украине. Городские власти объяснили отказ ограничениями на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля.

Акция была назначена 12 апреля на 15.00 (14.00 мск). К этому времени у здания посольства были сосредоточены усиленные наряды полиции. Как только появилась группа людей с плакатами численностью примерно 15 человек, которые двигались в сторону посольства, сотрудники полиции пошли им на встречу и преградили путь, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Офицер полиции заявил участникам, что акция не согласована с городскими властями и потребовал от собравшихся разойтись, пригрозив "строгими мерами". При этом он отказал в просьбе активистов пропустить хотя бы одного представителя для передачи резолюции пикета в посольство. "Нет, нельзя, расходитесь", - сказал сотрудник полиции.

После этого полицейские стали оттеснять участников акции от здания посольства России и вырывать у них из рук плакаты с лозунгами, написанными на фоне цветов украинского флага.

Далее активисты отправились в парк Рихарда Зорге, озвучивая во время движения свои требования, полицейские продолжили следовать за ними.

"Мы требуем прекращения [спецоперации] на Украине. Российские войска должны покинуть территорию Украины", - сказал пожилой участник акции, школьный преподаватель Энвер Агамалызаде.

Другой участник акции, Гусейн Меликов, потребовал вывода российского миротворческого контингента из Карабаха. "Мы требуем вывода российских войск как с Украины, так и с территорий Азербайджана, где они прикрываются "миротворческой миссией", - отметил он. По его словам, присутствие российских миротворцев поддерживает сепаратисткие настроения в Карабахе.

8 марта из-за обстрелов жители сел Храморт были эвакуированы. После 15 марта жители стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Паруха и Храморта были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Жители общины Храморта заявили, что планируют вернуться в село, если власти Нагорного Карабаха и российские миротворцы дадут гарантии безопасности. Для обеспечения безопасности жителей двух сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев на горе Караглух не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, но дает российским военным позиционное преимущество, которое имеет сдерживающую роль, считают армянские военные аналитики. Азербайджанские военные эксперты расценили установку этого поста как результат компромисса между Россией и Азербайджаном.

Он также осудил действия полиции, воспрепятствовавшей акции. "Действия полиции показывают, что азербайджанские власти, не позволяя проводить акцию протеста перед посольством России, поддерживают действия Кремля на Украине", - отметил мужчина.

Зампред АПДБ Адалят Юсибов огласил требования акции – прекратить спецоперацию на Украине, вывести российские войска из этой страны, а также из Карабаха. "Считаю, что наша акция удалась, хотя нас и не пропустили к зданию посольства России. Мы продемонстрировали свой протест политике России, озвучили свои требования. Поэтому акция считается завершенной", - сказал Юсибов, призвав протестующих расходиться.

В пресс-службе МВД объяснили пресечение акции тем, что она не была согласована с властями.

Ранее в исполнительной власти Баку отказ в согласовании акции объяснили антиковидными ограничениями. Представитель мэрии сказал корреспонденту "Кавказского узла", что власти Азербайджана проводят "значимые гуманитарные мероприятия" в поддержку жителей Украины.

12 марта Азербайджан направил на Украину вторую партию гуманитарной помощи – продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро. Ранее, 26 февраля, из Баку в польский город Жешув был отправлен самолет с гуманитарной помощью для Украины в виде лекарств на 5 миллионов евро. Очередную партию гуманитарной помощи объемом 30 тонн исполнительная власть Баку отправила жителям Киева в ночь на 19 марта.

"Кавказский узел" также писал, что в Баку периодически проходят акции и митинги после начала спецоперации российских войск на Украине. Так, 24 февраля два активиста провели акцию протеста перед посольством России, от властей Азербайджана они потребовали разорвать договор о союзничестве с Россией. 25 февраля акцию в поддержку Украины провела группа активистов молодежного движения "Демократия–1918" (известного еще как "D18" – прим. "Кавказского узла"). 1 марта акцию протеста против спецоперации на Украине провели активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия. 30 марта власти Баку отказали оппозиционному Национальному совету демократических сил в просьбе провести митинг против спецоперации на Украине, сославшись на антиковидные ограничения.

За сутки в Азербайджане было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 792 289 человек, 9703 скончались, сообщил сегодня Оперштаб при кабинете министров Азербайджана на своем сайте.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения войны в 2020 году в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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