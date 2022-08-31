Заключенный колонии в Адыгее заподозрен в поддержке вооруженных сил Украины

31 августа 2022, 02:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Адыгее в отношении 29-летнего заключенного возбудили уголовное дело за попытку вступить в ряды вооруженных сил Украины. По данным правоохранителей, заключенный публично осуждал действия России на Украине и выражал желание пополнить ряды вооруженных сил Украины.

Мужчина находился в исправительной колонии в поселке Тлюстенхабль за уклонение от отбывания наказания. Срок его заключения заканчивался через несколько месяцев. Заключенный связался с украинскими наемниками, которые пообещали ему крупное денежное вознаграждение за участие в конфликте, сообщил 30 августа "Коммерсант".

По данным правоохранителей, заключенный публично осуждал действия России на Украине, выражал желание пополнить ряды ВСУ и пытался призвать сокамерников содействовать украинским военнослужащим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации; максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы). В настоящее время идет проверка обстоятельств произошедшего, а также устанавливаются возможные причастные лица.

"Кавказский узел" писал ранее, что 12 июля районный суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыги*, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.

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* Денис Мурыга внесен в "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", опубликованный на сайте Росфинмониторинга.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.