06 марта 2022, 12:50

Силовики отчитались о задержании участника "Правого сектора"* в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ростовской области задержан гражданин Украины, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании и в экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщила ФСБ.

Гражданин Украины был задержан в Ростовской области сотрудниками ФСБ 4 марта, сообщила сегодня пресс-служба областного управления ФСБ. "На территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия", член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор", - заявило ведомство.

По данным ФСБ, во время обыска в доме подозреваемого найдены "предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования", пишет "Интерфакс".

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), уточняет агентство.

Часть 2 статьи 208 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, часть 2 статьи 282.2 УК РФ – от двух до шести лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в августе 2015 года военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными в терроризме украинского кинорежиссера Олега Сенцова и эколога Александра Кольченко. Их обвиняли, в том числе в создании крымского подразделения "Правого сектора"*. Оба отрицали свою вину.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Ростовский сторонник "Правого сектора"* получил тюремный срок", "Павел Гриб вновь отправлен в изолятор ФСБ на Кубани", "Панов пожаловался украинским силовикам на сотрудника СИЗО в Таганроге".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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