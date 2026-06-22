Боец из Ингушетии убит в зоне СВО
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Исмаил Картоев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 197 комбатантов из Ингушетии.
Как писал "Кавказский узел", к 16 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 196 бойцов из Ингушетии.
В школе Малгобека открыта именная парта Исмаила Картоева, который был убит в зоне проведения военной операции, сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Ингушетии в Telegram-канале.
Исмаил Картоев родился в Карабулаке, вырос в Малгобеке. Окончил школу №18, затем училище и Горский сельхозинститут. Служил в спортивном клубе армии Москвы. В ноябре 2024 года ушёл добровольцем на СВО. Помощник гранатомётчика гвардейского подразделения был убит 21 декабря 2024 года.
Отмечается, что похоронить его смогли спустя три месяца поисков. У Картоева осталось четверо детей.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 197 бойцов из Ингушетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
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