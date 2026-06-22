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02:58, 22 июня 2026

Отказ расселить возмутил жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовские чиновники в суде отказались расселять жильцов аварийного дома №21 на улице Казахской, сославшись на то, что в очереди есть дома, признанные аварийными намного раньше. Жильцы дома возмутились, заявив, что ранее чиновники настаивали на том, что жильцов необходимо срочно съезжать.

Чиновники отказались расселить жителей аварийного многоквартирного дома №21 на улице Казахской в Ростове-на-Дону.

Дом №21 по улице Казахской признали аварийным и подлежащим сносу в июне 2025 года, причем жильцы добивались этого восемь месяцев. В сентябре того же года на фасаде дома, в двух подъездах и пяти квартирах появились трещины. Ранее в доме были повешены маячки, чиновники подтвердили, что один из них треснул, пишет 21 июня 161.ru.

В суде чиновники из администрации Первомайского района заявили, что не могут ускорить расселение жильцов дома, так как есть жильцы других домов, которые с 2022 года не могут получить деньги на расселение. Кроме того, заявлено, что в первую очередь деньги, когда они поступят, будут переданы домам, " у которых совсем все плохо".

Заявления чиновников о том, что в доме нет серьезных проблем, возмутили жильцов. По их словам, если ранее в одну из трещин пролезал палец, то теперь полностью пролезает рука. Жительница одной из квартир ходила по дому зимой в куртке, так как в щель дуло.

Адвокат Ирина Якымив, представляющая интересы жильцов дома, отметила, что имеется масса документов, справок, заключений и результатов экспертиз, которые свидетельствуют, что дом находится на такой стадии аварийности, которая подразумевает немедленное расселение. "После первого этапа обследования специалисты пришли к выводу, что людей нужно срочно расселять", - приводит ее слова издание.

Отмечается, что в ноябре прошлого года чиновники, которые посетили дом, заявили, что жильцам необходимо срочно съезжать в маневренный фонд, так как дом представляет опасность. Они настаивали, что отключат коммуникации, чтобы принудить жильцов съехать, но жильцы обратились в суд с требованием получить компенсации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2024 года председатель СКР потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской, 93 в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае ростовские власти признали дом аварийным. В августе 2025 года жильцы пожаловались, что ситуация ухудшается, трещины появились уже и во втором подъезде. Было возбуждено уголовное дело о халатности, в ней обвинена бывшая замдиректора ЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону Галина Пивоварова. В декабре 2025 года прокуратура вернула дело на доследование, а в мае этого года уголовное дело было прекращено.

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Автор: "Кавказский узел"

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