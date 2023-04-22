Ставрополец оштрафован за дискредитацию военных

22 апреля 2023, 06:37

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Суд в Ставрополе оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Дмитрия Аникеева, признав, что его пост в соцсети дискредитировал российских военных.

По версии следствия, житель Ставрополя Дмитрий Аникеев разместил в соцсети "ВКонтакте" пацифистский пост, который обнаружили силовики, они составили на него протокол о дискредитации военных. Суд прошел без участия жителя Ставрополя, он был оштрафован на 40 тысяч рублей, передали 21 апреля "Кавказ. Реалии"*.

На сайте Промышленного суда Ставрополя уточняется, что Аникеев признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ" Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Дмитрия Аникеева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года в Ставропольском крае был задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. 18 апреля ему был продлен арест на два месяца.

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