Суд в Моздоке оштрафовал местного жителя за пацифистскую акцию в Тбилиси

30 марта 2023, 04:54

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На основании фотографий с митинга в Тбилиси суд в Северной Осетии признал уехавшего из страны мужчину виновным в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", с марта 2022 года в России действует ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жителей юга страны и республик Северного Кавказа привлекают по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Моздокский районный суд в Северной Осетии оштрафовал по статье о дискредитации армии местного жителя Владимира Загалова, который с сентября живет в Тбилиси, сообщило 29 марта издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело Загалова суд рассмотрел 27 марта без его участия: хотя полицейские знали, что Загалов уехал в Грузию, мужчину "проинформировали" о заседании через супругу, следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

Сотрудники центра "Э" обнаружили на его странице "ВКонтакте" материалы, содержание которых посчитали дискредитацией российских вооруженных сил. Среди них, в частности, были фотографии с митинга в Тбилиси: Загалов пришел на акцию с плакатом против насилия и "фотографировался на фоне других участвующих в митинге лиц, выражая протест" и "подрывая доверие к проведению специальной военной операции", указано в документе.

Суд не усмотрел в деле Загалова смягчающих обстоятельств, несмотря на троих несовершеннолетних детей у него на иждивении. Мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Владимира Загалова относительно решения суда. По состоянию на 4.50 мск сегодня на его странице в социальной сети нет комментариев по этому поводу.

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