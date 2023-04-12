Прокурор запросил по восемь лет колонии трем Свидетелям Иеговы* в Астраханской области

12 апреля 2023, 23:28

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Свидетелям Иеговы* Ринату Кирамову, Сергею Королеву и Сергею Косьяненко, чье дело слушает Ахтубинский районный суд, грозят длительные сроки до делу об экстремизме. Прокурор запросил для каждого из них по восемь лет колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября 2021 года стало известно, что трое жителей Астраханской области в возрасте от 34 до 60 лет заподозрены в экстремизме. По версии следствия, они организовывали в Знаменске и в Ахтубинском районе собрания Свидетелей Иеговы.

Кирамов, Королев и Косьяненко обвинены в организации деятельности и финансировании экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 и часть 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса России). По версии следствия, с июля 2017 года по ноябрь 2021 года они, являясь старейшинами в организации Свидетелей Иеговы и зная, что ее деятельность запрещена судом, организовывали религиозные собрания в Знаменске и в Ахтубинском районе. Все трое находятся под арестом в изоляторе с ноября 2021 года.

Дело трех верующих Ахтубинский районный суд слушает с ноября 2022 года. На сегодняшнем заседании прокурор попросил для всех троих подсудимых длительные сроки заключения - по восемь лет колонии общего режима. Кроме того, он попросил наложить на подсудимых по два года ограничения свободы после отбытия сроков и запретить им на четыре года участвовать в работе общественных организаций, сообщил на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Задержанию Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко в ноябре 2021 года предшествовали жесткие многочасовые обыски в домах верующих в Ахтубинске и Знаменске. Силовики выламывали двери, повреждали имущество, укладывали на пол как мужчин, так и женщин. До этого за верующими велась слежка, в квартире Кирамова была установлена прослушка. В суде некоторые свидетели обвинения, в том числе засекреченный, частично или полностью отказались от своих предварительных показаний, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

В Астраханской области в общей сложности восемь Свидетелей Иеговы* столкнулись с уголовным преследованием после решения Верховного суда России, который 20 апреля 2017 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Пять из них – Рустам Диаров, Евгений Иванов, Ольга Иванова, Сергей Кликунов и Анна Сафронова – уже отбывают сроки в колонии, еще трое верующих – Ринат Кирамов, Сергей Ковалев и Сергей Косьяненко – ждут итогов суда под арестом в следственном изоляторе.

Шестилетний срок Анне Сафроновой стал самым жестким в России приговором женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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