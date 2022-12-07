Дело верующей из Черкесска направлено на пересмотр

07 декабря 2022, 15:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационный суд в Пятигорске отменил приговор жительнице Черкесска Елене Менчиковой, приговоренной к пяти годам условно по статье об участии в деятельности экстремисткой организации, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", суд в Черкесске в декабре 2021 года признал Елену Менчикову, которая исповедует религию Свидетелей Иеговы*, участницей запрещенной в России судом организации и назначил ей пять лет условного лишения свободы, не согласившись с доводами прокурора о необходимости отправить верующую на пять лет в колонию.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины "Свидетелей Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отменил приговор и апелляционное определение по делу 58-летней инвалида II группы Елены Менчиковой и отправил ее дело на новое рассмотрение в ином составе суда,ю сообщил 5 декабря сайт, освещающий деятельность Свидетелей Иеговы* в России.

Менчикова обжаловала в кассационной инстанции приговор и решение апелляционной инстанции, которая утвердила назначенное судом в Черкесске наказание, но освободила осужденную от уплаты судебных издержек. В кассационной жалобе она заявила, что считает вынесенные ранее решения судов неправосудными. "Фактически суд в нарушение статьи 28 Конституции России и иных положений действующего законодательства установил, что я лишена права исповедовать свою веру. В приговоре и апелляционном определении не приведено ни одного высказывания экстремистского характера. Я необоснованно признана виновной, в частности за то, что говорила с другими на религиозные темы, молилась, пела религиозные песни. […] Приговор представляет собой акт прямой и косвенной религиозной дискриминации", - говорится в публикации.

Как следует из информации на сайте Пятого кассационного суда в Пятигорске, кассационная жалоба Менчиковй была рассмотрена 5 декабря.

"Кавказский узел" также писал, что Елена Менчикова родилась в 1964 году на Украине, в Запорожье. Выросла в детском доме. После окончания в Харькове института по специальности "архитектор" по распределению попала в Карачаево-Черкесию работать инженером-конструктором на цементном заводе. В 1993 году получила вторую группу инвалидности.

Елена Менчикова стала вторым в Карачаево-Черкесии Свидетелем Иеговы*, осужденным по делу об экстремизме после решения Верховного суда России о запрете в России религиозных общин Свидетелей Иеговы*. Ранее, 6 декабря 2021 года, Черкесский городской суд назначил шесть лет условного лишения свободы находившемуся почти два года под уголовным преследованием Свидетелю Иеговы* Альберту Батчаеву, хотя прокурор просил для него шесть лет колонии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.