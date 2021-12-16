Свидетель Иеговы* Елена Менчикова осуждена в Карачаево-Черкесии

16 декабря 2021, 23:59

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Суд в Черкесске признал Елену Менчикову, которая исповедует религию Свидетелей Иеговы*, участницей запрещенной в России судом организации и назначил ей пять лет условного лишения свободы, не согласившись с доводами прокурора о необходимости отправить верующую на пять лет в колонию.

"Кавказский узел" писал, что следователи вменили в вину Елене Менчиковой участии в деятельности экстремистской организации, а также вовлечении в деятельность этой организации другой жительницы Черкесска. Дело Менчиковой с апреля слушал Черкесский городской суд. Верующая не признала себя виновной, указав, что преследуется из-за неверного толкования следователями решения Верховного суда России, который постановил ликвидировать все филиалы организации Свидетелей Иеговы* в России, но не запрещал верующим как физлицам продолжать исповедовать эту религию.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины "Свидетелей Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Прокурор в прениях 14 декабря попросил назначить Елене Менчиковой пять лет колонии общего режима, а верующая в последнем слове подтвердила, что не считает себя виновной, и выразила уверенность, что сторона обвинения ошибочно сочла преступлением обычную религиозную деятельность верующего человека, сообщает "ОВД-инфо"**.

Судья Дин-Ислам Чотчаев в итоге, признав Менчикову виновной, сегодня приговорил ее к пяти годам условного наказания с выплатой всех судебных издержек, сообщается на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

Елена Менчикова родилась в 1964 году на Украине, в Запорожье. Выросла в детском доме. Работала на строительстве атомной станции в Энергодаре, где подорвала здоровье. После окончания в Харькове института по специальности «архитектор» по распределению попала в Карачаево-Черкесию работать инженером-конструктором на цементном заводе. В 1993 году получила II группу инвалидности.

Елена Менчикова стала вторым в Карачаево-Черкесии Свидетелем Иеговы*, осужденным по делу об экстремизме после решения Верховного суда России о запрете в России религиозных общин Свидетелей Иеговы*. Ранее, 6 декабря, Черкесский городской суд назначил шесть лет условного лишения свободы находившемуся почти два года пол уголовным преследованием Свидетелю Иеговы* Альберту Батчаеву, хотя прокурор просил для него шесть лет колонии.

* - 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена по решению суда.

** издание внесено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.