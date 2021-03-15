Скриншот страницы дела Елены Менчиковой ресурса, отслеживающего преследование Свидетелей Иеговы* в России.

15 марта 2021, 01:40

Жительница Черкесска за четыре месяца дважды обвинена в причастности к "Свидетелям Иеговы"*

Елена Менчикова из Черкесска обвинена в том, что пыталась вовлечь в деятельность "Свидетелей Иеговы"* местную жительницу. Уголовное дело стало вторым, возбужденным в отношении Менчиковой, которой ранее предъявили обвинение в участии в деятельности экстремистской организации.

В Карачаево-Черкесии уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации заведено в отношении Свидетеля Иеговы* из Черкесска Елены Менчиковой, говорится в справочном материале "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?" на "Кавказском узле". 

Второе уголовное дело возбуждено в отношении Свидетельницы Иеговы* из Черкесска Елены Менчиковой, пишет 14 марта "ОВД-Инфо".

Жительнице Черкесска предъявлено обвинение по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ) другой местной жительницы. Для этого, по данным следствия, Менчикова "разработала преступный план".

Первое уголовное дело в отношении Менчиковой было возбуждено в ноябре 2020 года об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). В доме жительницы Черкесска прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли рисунки ее дочери, пишет издание.

С декабря 2019 года под уголовным преследованием находится еще один Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии Альберт Батчаев, который переехал в Черкесск, чтобы заботиться о пожилом больном отце. Его арестовали, однако затем перевели под домашний арест. В сентябре 2020 года ему разрешили посещать поликлинику, чего ранее он сделать не мог из-за ограничений, связанных с домашним арестом.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины "Свидетелей Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* - 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена по решению суда.

Примечание:

"Четверо Свидетелей Иеговы* арестованы после серии обысков в Ростовской области", "Защита раскритиковала доказательства по делу волгоградских Свидетелей Иеговы*", "Суд согласился вызвать на допрос авторов экспертного заключения по делу Залипаева".

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