Двое военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях

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Павел Анфилофьев и Виктор Ильяшенко убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1273 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1271 бойца из Волгоградской области.

В военной операции убит военнослужащий из Волжского Павел Анфилофьев, сообщил сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Днем ранее, 31 июля, Гимбатов сообщил, что в военной операции убит Виктор Ильяшенко из Дубовского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1273 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.