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Кавказский узел

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17:56, 1 августа 2025

Житель Северной Осетии лишен гражданства за уклонение от воинского учета

Российский паспорт. Фото: https://russianroute.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

22-летний житель Северной Осетии, не вставший на воинский учет, лишен российского гражданства. Это первое решение о прекращении гражданства, вынесенное в республике. 

Как писал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что 39-летнего жителя Камышина лишили российского гражданства, так как он своевременно не встал на воинский учет. В октябре 2024 года два жителя Волгоградской области были лишены российского гражданства из-за отказа встать на воинский учет. Угроза лишения гражданства зачастую используется, чтобы подтолкнуть натурализованных граждан к визиту в военкомат и заключению контракта, указали юристы. 

О первом случае лишения российского гражданства в Северной Осетии сообщило сегодня МВД республики. В ведомстве отметили, что активно проверяют вместе с сотрудниками военкомата всех натурализованных граждан России на предмет первоначальной постановки на воинский учет.

22-летний гражданин "соседнего государства" в августе 2024 года приобрел гражданство России. Получив российский паспорт, он не явился в военкомат по месту жительства в течение двух недель и не подал в недельный срок через сайт Госуслуг заявление о постановке на воинский учет, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Согласно сообщению МВД, отказ становиться на воинский учет после приобретения гражданства расценивается как нарушение присяги, которая содержит обязательство соблюдать законы Российской Федерации. В этом случае считается, что человек сообщил "заведомо ложные сведения" в отношении этого обязательства, что влечет прекращение гражданства. 

Молодой человек, лишенный гражданства, "по имеющейся информации, вернулся на родину", отметили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что натурализованных граждан периодически лишают российского гражданства под предлогом угрозы безопасности. Так, уроженца одной из стран Южной Азии в Ростовской области лишили гражданства не только за уклонение от воинского учета, но также из-за призывов к насилию в отношении представителей других конфессий и критики российского законодательства. Также из-за угрозы безопасности были лишены гражданства глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов, блогер Субхан Мамедов и азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев

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Автор: "Кавказский узел"

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