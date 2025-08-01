Житель Северной Осетии лишен гражданства за уклонение от воинского учета

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22-летний житель Северной Осетии, не вставший на воинский учет, лишен российского гражданства. Это первое решение о прекращении гражданства, вынесенное в республике.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что 39-летнего жителя Камышина лишили российского гражданства, так как он своевременно не встал на воинский учет. В октябре 2024 года два жителя Волгоградской области были лишены российского гражданства из-за отказа встать на воинский учет. Угроза лишения гражданства зачастую используется, чтобы подтолкнуть натурализованных граждан к визиту в военкомат и заключению контракта, указали юристы.

О первом случае лишения российского гражданства в Северной Осетии сообщило сегодня МВД республики. В ведомстве отметили, что активно проверяют вместе с сотрудниками военкомата всех натурализованных граждан России на предмет первоначальной постановки на воинский учет.

22-летний гражданин "соседнего государства" в августе 2024 года приобрел гражданство России. Получив российский паспорт, он не явился в военкомат по месту жительства в течение двух недель и не подал в недельный срок через сайт Госуслуг заявление о постановке на воинский учет, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Согласно сообщению МВД, отказ становиться на воинский учет после приобретения гражданства расценивается как нарушение присяги, которая содержит обязательство соблюдать законы Российской Федерации. В этом случае считается, что человек сообщил "заведомо ложные сведения" в отношении этого обязательства, что влечет прекращение гражданства.

Молодой человек, лишенный гражданства, "по имеющейся информации, вернулся на родину", отметили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что натурализованных граждан периодически лишают российского гражданства под предлогом угрозы безопасности. Так, уроженца одной из стран Южной Азии в Ростовской области лишили гражданства не только за уклонение от воинского учета, но также из-за призывов к насилию в отношении представителей других конфессий и критики российского законодательства. Также из-за угрозы безопасности были лишены гражданства глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов, блогер Субхан Мамедов и азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев.

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