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06:01, 16 июня 2025

Житель Волгоградской области лишен гражданства за уклонение от воинского учета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

39-летнего жителя Камышина лишили российского гражданства, так как он своевременно не встал на воинский учет.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года два жителя Волгоградской области были лишены российского гражданства из-за отказа встать на воинский учет.

В Камышине 39-летнего мужчину лишили гражданства России за уклонение от прохождения военной службы, пишет 15 июня "Блокнот-Волгоград".

По данным ГУ МВД России по региону, мужчина получил гражданство в соответствии с действующим законодательством. С паспортом ему вручили предписание явиться в военкомат и в течение двух недель встать на воинский учет, однако он этого не сделал.

Как следствие, паспорт мужчины был изъят и признан недействительным.

Напомним, что власти развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО. Новый закон, который позволяет лишать гражданства тех, кто не встал на воинский учёт, стал элементом давления. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

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Автор: "Кавказский узел"

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