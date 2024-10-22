RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:53, 22 октября 2024

Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета

Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аннулировано гражданство двух иностранцев, которые осенью стали россиянами, но своевременно не встали на воинский учет, объяснила полиция Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. Еще одним элементом давления стал новый закон, который позволяет лишать гражданства тех, кто не встал на воинский учёт. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Житель города Суровикино Волгоградской области лишен гражданства РФ за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Волгоградской области.

"27-летний мужчина в сентябре 2024 года приобрел российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом. Однако в нарушение Конституции России, норм законодательства он проигнорировал требования об обязательной постановке в течение двух недель на воинский учет", - процитировало агентство сообщение ведомства.

Решение об аннулировании гражданства принято на основании материалов, собранных сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ и военного комиссариата. По данным ведомства, ранее выданный паспорт уже бывшего гражданина РФ изъят и признан недействительным. Мужчина обязан покинуть пределы страны.

18 октября полиция сообщала о первом случае лишения гражданства РФ за уклонение от воинского учета на территории Волгоградской области. Мужчина получил российский паспорт в октябре 2024 года, но не обращался после получения документа в военкомат, указано в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Свадьба. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bMZzDAtUIWY
22 октября 2024, 19:00
Азербайджанские активисты назвали меры превенции ранних браков
Задержание мигрантов в Карачаево-Черкесии. Скриншот видео МВД МЕДИА https://www.youtube.com/watch?v=B5Y2CGPJH9g
22 октября 2024, 18:03
Полиция отчиталась о задержании мигрантов в Карачаево-Черкесии
Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян
Павел Герчинский. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/novym-poslom-es-v-gruzii-stanet-polskij-diplomat-pavel-gerchinskij/
22 октября 2024, 16:14
Призыв посла ЕС в Грузии вызвал возмущение Кобахидзе
22 октября 2024, 15:27
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян

Рауф Арашуков. Фото пресс-службы Совета Федерации
22 октября 2024, 13:11
Рауф Арашуков обвинен в даче крупной взятки сотрудникам колонии

Парламент Грузии. Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/parlament-gruzii-10-go-sozyva-zavershil-rabotu-za-mesyac-do-vyborov/
22 октября 2024, 10:23
Наблюдатели потребовали расследовать связанные с выборами в парламент Грузии преступления

Надежда Кеворкова в Басманном райсуде Москвы. 21 октября 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
21 октября 2024, 18:17
Продлен арест журналистки Кеворковой

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше