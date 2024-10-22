Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета

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Аннулировано гражданство двух иностранцев, которые осенью стали россиянами, но своевременно не встали на воинский учет, объяснила полиция Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. Еще одним элементом давления стал новый закон, который позволяет лишать гражданства тех, кто не встал на воинский учёт. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Житель города Суровикино Волгоградской области лишен гражданства РФ за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Волгоградской области.

"27-летний мужчина в сентябре 2024 года приобрел российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом. Однако в нарушение Конституции России, норм законодательства он проигнорировал требования об обязательной постановке в течение двух недель на воинский учет", - процитировало агентство сообщение ведомства.

Решение об аннулировании гражданства принято на основании материалов, собранных сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ и военного комиссариата. По данным ведомства, ранее выданный паспорт уже бывшего гражданина РФ изъят и признан недействительным. Мужчина обязан покинуть пределы страны.

18 октября полиция сообщала о первом случае лишения гражданства РФ за уклонение от воинского учета на территории Волгоградской области. Мужчина получил российский паспорт в октябре 2024 года, но не обращался после получения документа в военкомат, указано в публикации.

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