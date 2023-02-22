Кассационный суд утвердил шесть лет колонии Свидетелю Иеговы* Анне Сафроновой

22 февраля 2023, 23:51

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Свидетель Иеговы* Анна Сафронова из Астрахани, получившая шесть лет колонии и отбывающая срок на Ставрополье, проиграла кассацию по делу об экстремизме. Число Свидетелей Иеговы*, столкнувшихся с уголовным преследованием в Астраханской области после запрета судом их организаций, достигло восьми.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 2022 года Трусовский райсуд Астрахани приговорил Анну Сафронову к шести годам колонии, признав ее виновной в финансировании организации Свидетелей Иеговы* и участии в ней. Астраханский облсуд оставил этот приговор в силе.

Анна Сафронова была арестована в июне 2021 года после обыска в ее доме. Следователи обвинили верующую в том, что она, «реализуя преступный умысел», участвовала в религиозных онлайн-собраниях с исполнением песен и молитв. Сама Сафронова отвергла обвинения в экстремизме. Шестилетний срок Анне Сафроновой стал самым жестким в России по состоянию на февраль 2023 года приговором женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре 21 февраля оставил в силе решение апелляционной инстанции утвердить приговор в виде шести лет колонии общего режима в отношении 57-летней Свидетельницы Иеговы* Анны Сафроновой, говорится в поступившем сегодня "Кавказскому узлу" сообщении Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Анна Сафронова пережила два обыска, домашний арест, длительную разлуку с 82-летней матерью, сыном и друзьями, заключение в следственном изоляторе, а сейчас находится в колонии на Ставрополье, отмечается в сообщении.

В Астраханской области восемь Свидетелей Иеговы* столкнулись с уголовным преследованием после решения Верховного суда России, который 20 апреля 2017 года признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Пятеро из них - Рустам Диаров, Евгений Иванов, Ольга Иванова, Сергей Кликунов и Анна Сафронова - уже отбывают сроки в колонии, еще трое верующих - Ринат Кирамов, Сергей Ковалев и Сергей Косьяненко - находятся под арестом в следственном изоляторе, следует из информации сайта, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.