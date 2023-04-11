Суд отказался удовлетворить иск о закрытии свалки в Полтавской

11 апреля 2023, 18:29

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Активисты станицы Полтавской и власти Красноармейского района не смогли в апелляции добиться закрытия мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Полтавская против свалки" объединились с созданной в 2022 году местной общественной организацией "Зеленая станица" для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривается в Арбитражном суде. 2 ноября 2022 года представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". 30 ноября 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии полигона. Представитель краевой прокуратуры на заседании заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу, поскольку альтернативных площадок для сбора отходов нет.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 6 апреля силовики разогнали активистов, которые в течение суток блокировали движение мусоровозов через станицу, на жителей были составлены протоколы, сообщила активистка Наталья Гаряева. Также жители рассказали, что получили травмы, когда грузовики по указанию полицейского начали движение. Пенсионерке Людмиле Гришковой, которую силовик обвинил в нападении, грозит уголовное дело. 7 апреля инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел одиночный пикет с требованием закрыть полигон, он преградил проезд мусоровозам, добившись от полиции обещания выяснить обстоятельства, при которых пострадали его земляки.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказался удовлетворить иск активистов станица Полтавская и районных властей о закрытии мусорного полигона, говорится в сообщении в Telegram-канале "Полтавская против свалки".

"Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", говорится в решении от 6 апреля, опубликованном на сайте суда.

Активисты намерены обжаловать решения судов первой и апелляционной инстанций в кассации, рассказал представитель АНО "Зеленая станица" Денис Приймак. "Основной довод исполнительной власти и судов – больше мусор возить некуда", - процитировал его слова сегодня "Коммерсант".

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