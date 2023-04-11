Жители станицы Полтавская заблокировали улицу Тельмана. Фото Натальи Гаряевой для "Кавказского узла"

11 апреля 2023, 18:29

Суд отказался удовлетворить иск о закрытии свалки в Полтавской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активисты станицы Полтавской и власти Красноармейского района не смогли в апелляции добиться закрытия мусорного полигона. 

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Полтавская против свалки" объединились с созданной в 2022 году  местной общественной организацией "Зеленая станица" для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривается в Арбитражном суде. 2 ноября 2022 года представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". 30 ноября 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии полигона. Представитель краевой прокуратуры на  заседании заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу, поскольку альтернативных площадок для сбора отходов нет.

 Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 6 апреля силовики разогнали активистов, которые в течение суток блокировали движение мусоровозов через станицу, на жителей были составлены протоколы, сообщила активистка Наталья Гаряева. Также жители рассказали, что получили травмы, когда грузовики по указанию полицейского начали движение. Пенсионерке Людмиле Гришковой, которую силовик обвинил в нападении, грозит уголовное дело. 7 апреля инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел одиночный пикет с требованием закрыть полигон, он преградил проезд мусоровозам, добившись от полиции обещания выяснить обстоятельства, при которых пострадали его земляки.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказался удовлетворить иск активистов станица Полтавская и районных властей о закрытии мусорного полигона, говорится в сообщении в Telegram-канале "Полтавская против свалки".

"Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", говорится в решении от 6 апреля, опубликованном на сайте суда. 

Активисты намерены обжаловать решения судов первой и апелляционной инстанций в кассации, рассказал представитель АНО "Зеленая станица" Денис Приймак.  "Основной довод исполнительной власти и судов – больше мусор возить некуда", - процитировал его слова сегодня "Коммерсант".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активисты попросили прокуратуру ускорить реконструкцию мусорного полигона в Полтавской", "Активистка из Полтавской заявила о фабрикации уголовного дела", "Акция на дороге в Полтавской обернулась для станичников травмами и преследованием".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 апреля 2023, 19:16

11 апреля 2023, 17:40

  • Массовые обыски по делу о взятках в полиции прошли в Ростове-на-Дону

    Следствие предположило, что полицейские установили дань торговцев на рынке, ежемесячно собирая с них от 3 до 50 тысяч рублей, общая сумма взяток составила около 25 миллионов рублей. По делу проходят более 20 человек, у них дома и на работе состоялись обыски, сообщил сегодня Следком России.

11 апреля 2023, 16:52

  • Минобороны Азербайджана и Армении заявили о гибели военных при перестрелке на границе

    Позиции азербайджанской армии в Лачинском районе сегодня были обстреляны со стороны подразделений вооруженных сил Армении, среди азербайджанские военных есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении заявило об обстреле с азербайджанской стороны у села Тех, добавив, что, по предварительным данным, среди армянских военных есть жертвы.

11 апреля 2023, 16:07

  • Мухетдинов указал на отсутствие распоряжений о строительстве мечети в Москве

    В Москве новые мечети не строились более 25 лет и заявление Собянина о предоставлении земли под ее строительство в Косино обрадовало мусульман, рассказал первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, отметив, что документы о месте для строительства земли пока не поступали. Мусульмане проживают во всех районах Москвы и их численность достаточно большая, однако официальная статистика, в частности, данные переписи населения 2020-2021 годов, не отражает реальных данных о числе мусульман, отметили кавказовед Ахмет Ярлыкапов и глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

11 апреля 2023, 15:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи