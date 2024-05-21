Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине

21 мая 2024, 14:57

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Вадим Демиденко, Андрей Тарарин, Владислав Ефремов, Антон Бековец, Алексей Добрынин и Александр Назаренко убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Левокумского округа. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 382 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 376 бойцов из Ставропольского края.

Рядовые Вадим Демиденко и Андрей Тарарин убиты в военной операции на Украине, сообщила в своем Telegram-канале глава Левокумского округа Андрей Иванов, отчитываясь о передаче орденов Мужества родным бойцов. Демиденко был мобилизован, а Тарарин отправился на службу в июле 2023 года, указано в сообщении в Telegram-канале Иванова от 20 мая.

Ранее Иванов по аналогичному поводу он сообщал, что 27 декабря 2023 года убит контрактник Владислав Ефремов, в сообщении от 5 апреля указано, что боец отправился в зону военной операции в октябре 2022 года.

Также глава Левокумского округа сообщал о гибели мобилизованных Антона Бековца, который убит 16 февраля 2023 года, и Алексея Добрынина, дата смерти которого - 22 июня 2023 года. Также в зоне боев на Украине 26 февраля 2022 года был убит рядовой контрактной службы Александр Назаренко, сообщал Иванов в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 382 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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