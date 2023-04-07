Магомед Гадаев. Фото: https://theins.ru/news/241094

07 апреля 2023, 13:54

Расследование по жалобе на депортацию Магомеда Гадаева начато в Париже

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Суд в Париже начал расследование действий главы МВД Франции и еще двух чиновников, причастных к депортации уроженца Чечни Магомеда Гадаева, который после этого был приговорен на родине к лишению свободы. Гадаев освободился из колонии-поселения, но лишен возможности покинуть Чечню, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля 2021 года 37-летний Магомед Гадаев был задержан и помещен в депортационную тюрьму во Франции в связи с тем, что не пришел в полицию отметиться. Гадаев ранил себя в живот, чтобы сорвать депортацию, но был выдворен из страны. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. Однако 11 апреля 2021 года полицейские передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия. 9 июня 2021 года суд в Ачхой-Мартане приговорил Гадаева к 1,5 года колонии-поселения.

Во Франции началось расследование после жалобы на главу МВД Жеральда Дарманена, бывшего префекта Верхней Вьенны Сеймура Морси и бывшего префекта полиции Парижа Дидье Лаллемана. Расследование связано с депортацией Магомеда Гадаева в Россию, сообщило сегодня французское издание Le Parisien, на публикацию которого обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Жалоба на двух префектов и главу МВД подана в Парижский суд по поводу "соучастия в насильственном исчезновении", сообщило французское издание со ссылкой на источник агентства AFP, знакомый с делом. Жеральд Дарманен подписал постановление о депортации Гадаева – из-за этого его подозревают в сотрудничестве с российскими и чеченскими властями, говорится в публикации.

Источник в суде подтвердил эту информацию в связи с подачей гражданского иска Лигой прав человека, женой и детьми Магомеда Гадаева. По словам сотрудницы правозащитной организации Amnesty International Манон Фийонно, это расследование «является хорошей новостью», потому что депортации или попытки депортировать уроженцев Чечни «противоречат международному праву».

По данным правозащитной организации, Гадаев вышел на свободу в августе 2022 года. Жена Гадаева утверждает, что ее супруг находится под наблюдением и не может покинуть Чечню, пишет издание.

Гадаев уехал из России в 2010 году - он был свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий". В Чечне он был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. После того, как Магомед Гадаев был депортирован из Франции в Россию, правозащитники заявили, что в отношении него может быть сфальсифицировано уголовное дело.

Напомним, французские правозащитники из Amnesty France, французской Лиги прав человека и Comite Tchetchenie  опубликовали 28 мая 2021 года совместное заявление, в котором заявили, что власти Франции сознательно нарушают международные правила, высылая из страны в Россию уроженцев Чечни, которым на родине грозят пытки и жестокое обращение.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров.

После этого власти Франции высылали чеченцев в Россию при малейшем подозрении, массовая высылка остановилась лишь с началом военных действий на Украине, сообщила "Кавказскому узлу" руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо.

Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб еще в ноябре 2015 года, после серии терактов в Париже, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева.

"В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом их всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", -  пояснила она. При этом, по данным Кулаевой, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.

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Примечание:

""Мемориал"* заявил об ответственности властей Франции за гибель депортированного в Россию чеченца", "Правозащитники потребовали остановить дискриминацию уроженцев Чечни во Франции", "Правозащитники сочли срок в чеченской колонии опасным для Гадаева".

Автор: "Кавказский узел"

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