Управление Федеральной антимонопольной службы. Фото: https://fas.gov.ru

04 апреля 2023, 20:30

Адвокат из Нальчика потребовал возбудить уголовное дело против УФАС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарии неправомерно возбудило административное дело о недобросовестной рекламе против адвоката Анаса Эльмурзаева, полагает он. Адвокат обратился в прокуратуру с требованием привлечь представителей ведомства к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Кабардино-Балкарии направило в адрес адвоката Анаса Эльмурзаева определение о возбуждении административного дела о нарушении закона о рекламе. Как следует из определения, УФАС усмотрело признаки нарушения законодательства о рекламе в объявлении, размещенном на одном из здании в Нальчике, в котором располагается офис адвоката Эльмурзаева. Рекламный баннер посвящен процедуре банкротства. 

Как следует из определения (имеется в распоряжении "Кавказского узла") , УФАС считает, что в объявлении имеются признаки нарушения Федерального закона "О рекламе", так как "в ней отсутствует часть существенной информации", тем самым потребитель рекламы вводится в заблуждение, а реклама является недобросовестной и недостоверной. "Предполагаемым рекламодателем является адвокат Эльмурзаев Анас Муртазович", - говорится в определении.

Комиссия возбудила производство по делу и назначила его рассмотрение на 12 апреля. Адвокату предписано предоставить к этому сроку свои пояснения по данному нарушению, а также явиться на заседание УФАС.

Эльмурзаев заявил, что реклама, о которой идет речь, не имеет к нему никакого отношения. "Там, где мой офис, с улицы висит какая-то реклама, на ней нет моих данных, телефона моего нет. Однако решили, что это моя реклама и возбудили административное дело", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, до возбуждения административного дела у адвоката Эльмурзаева, по его словам, ответственные лица УФАС по Кабардино-Балкарии не взяли объяснения, и даже по телефону не поинтересовались, имеет ли он отношение к указанной рекламе.

Эльмурзаев сегодня направил заявление в прокуратуру Кабардино-Балкарии о возбуждении уголовного дела в отношении УФАС за злоупотребление должностными полномочиями. Также намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу для проведения служебной проверки и привлечения к ответственности виновных лиц.

В УФАС Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что звонили по указанному в рекламе телефону, и ответившая им девушка сказала, что данные услуги оказывает адвокат Анас Эльмурзаев. 

Представитель управления пояснила, что реклама не содержит информацию о том, какие последствия может иметь введение процедуры банкротства для гражданина, в частности, то, что он в дальнейшем не сможет получить кредит.

Юрист Мухадин Карданов считает, что УФАС действует в рамках своих полномочий. "Возбуждение административного еще не означает, что адвокат Эльмурзаев непременно будет наказан. Возможно, выслушав его объяснения, УФАС аннулирует дело", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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