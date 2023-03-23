Вдова пенсионера из Нарткалы сочла справедливым решение суда о компенсации

23 марта 2023, 18:40

Вдова пенсионера Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинений в выращивании конопли, удовлетворена решением суда о компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование и смерть мужа, но более важным считает добиться привлечения к уголовной ответственности соседа за ложный донос.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа 2020 года 85-летний житель Нарткалы Николай Захарченко покончил с собой. Силовики за несколько дней до этого провели у него в доме обыск, во время которого изъяли остатки куста дикорастущей конопли. Было возбуждено дело о хранении наркотиков. 4 сентября 2020 года вдова Евгения Захарченко сочла силовиков причастными к его суициду.

По версии МВД, пенсионер, "высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта". После смерти Захарченко следователь закрыл дело, объяснив это малозначительностью проступка пенсионера. По словам вдовы Захарченко, растение он вырвал в огороде и подкармливал им кроликов. Евгения Захарченко рассказала, что ее муж боялся умереть в тюрьме.

Вдова пенсионера, покончившегося жизнь самоубийством, считает решение суда о компенсации морального вреда законным и справедливым. "Мы ждем до 9 апреля. До этого времени у МВД Кабардино-Балкарии есть время на обжалование. Если подадут апелляционную жалобу, придется и там отстаивать свою правоту", - сказала Евгения Захарченко корреспонденту "Кавказского узла".

Вдова сообщила, что ей 85 лет, она является инвалидом 1 группы из-за онкологического заболевания, перенесла ряд серьезных операций.

По ее мнению, семья стала жертвой доноса соседа, который написал в полицию, что они выращивают в огороде коноплю для личного употребления, в том числе для обезболивания, и для продажи. "Я никогда ничем себя не обезболивала, потому что не нуждаюсь в этом. Я живу более 20 лет после перенесенного онкологического заболевания. Мой муж никогда не курил даже сигареты, он и пил только по праздникам. Все это было клеветой. Куст конопли вырос сам по себе. Мы даже не знали, что это такое. А когда узнали, вырвали его, и бросили в таз, что потом покормить им кроликов, только не успели", - отметила она.

После того, как Верховный суд утвердит решение о компенсации морального вреда, она намерена еще раз обратиться к адвокатам, чтобы добиться привлечения автора доноса к уголовной ответственности, рассказала Захарченко.

По ее словам, после того, как возбуждение уголовного дела в отношении ее мужа было признано незаконным и необоснованным, начальник следственного отдела приходил извиняться. "А зачем мне его извинения, если муж к тому времени уже <покончил с собой>".

Вдова говорит, что хотя суд и не признал, что публикации в соцсетях их дискредитировали, на самом деле это было так. Соседи показывали ей тексты в своих телефонах, и говорили, что это о них речь идет, вот, мол, тут пишут о вас, что вы сеете коноплю.

По словам вдовы, ее мужу силовики предлагали признаться в том, что он выращивал марихуану для личного употребления, чтобы получить "небольшой срок" и угрожали, что в ином случае он получит 12 лет лишения свободы. "Он был в шоке от всего происходящего. Он раньше никогда не сталкивался с полицией, не имел опыта общения с ними. Поэтому послушно выполнял все их указания. Так, например, он срубил остатки куста в огороде, а после этого у него взяли смывы с рук", - рассказала Захарченко.

По факту самоубийства Захарченко Урванским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии проводилась проверка. Служебная проверка проводилась также прокуратурой республики, однако об их результатах пока неизвестно.

Комментируя итоги решения суда, адвокат Галина Рыжкова отметила, что скорее всего оно будет обжаловано. "Я предполагаю, что управление МВД по Кабардино-Балкарии обжалует решение и будет просить снизить сумму компенсации либо вообще отменить решение суда первой инстанции. В представленных в суд возражениях ведомство указывало, что сотрудники действовали в рамках своих полномочий, закон не нарушали, хотя я считаю, что это не так", - подчеркнула она.

Нальчикский юрист Олег Сергеев, комментируя ситуацию, отметил, что в ему известны и другие случаи, когда за незаконное уголовное преследование гражданам было предоставлено право на компенсацию морального вреда. В том числе он назвал фермера Джульетту Карданову, которая подверглась необоснованному уголовному преследованию в течение шести лет, но впоследствии суд оправдал ее и взыскал с казны в ее пользу 500 тысяч рублей. Суд признал право на реабилитацию и за бывшим генеральным директором ОАО Роснефть-КБТК – Валерием Кардановым.

"Я думаю, что тот факт, что финансовые издержки несет бюджет, то бишь мы с вами, несправедливо. За свои косяки люди в погонах должны нести бремя расходов лично, тогда они будут ответственнее принимать подобные решения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что 12 апреля 2022 года жительнице Нартана Джульетте Кардановой удалось добиться в Верховном суде Кабардино-Балкарии оправдательного приговора по делу о мошенничестве с субсидией на создание фермерского хозяйства. Уголовное преследование Кардановой тянулось с 2018 года Этот оправдательный приговор является прецедентом для других фермеров, которые также ведут судебные тяжбы, защищая свои права, заявили в Союзе промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарии. Юрист организации отметил, что прокуратура республики изменила свою позицию по отношению к фермерам в последние годы.

Как следует из решения Чегемского районного суда от 22 декабря 2022 года, суд частично удовлетворил иск Кардановой к Минфину России и назначил ей компенсацию морального вреда.

15 февраля 2022 года Нальчикский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего главу Кабардино-Балкарской топливной компании Валерия Карданова. признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом суд оправдал его по обвинению в подделке документов. В ходе судебного разбирательства гособвинитель также отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей. Верховный суд Кабардино-Балкарии направил дело на новое рассмотрение, постановив также освободить Валерия Карданова из-под стражи. После этого прокуратура принесла официальные извинения Карданову за необоснованное привлечение к уголовной ответственности по статьях и хищении и растрате, указав, что он вправе подать иск о возмещении морального ущерба. Никто из силовиков, участвовавших в его преследовании, не привлечен к ответственности, прокомментировал в октябре 2022 года письмо ведомства Карданов. 13 марта Нальчикский городской суд не нашел состава преступления в действиях Карданова и оправдал его по всем пунктам обвинения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.