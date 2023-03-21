Суд назначил компенсацию нарткалинке после смерти супруга из-за уголовного дела

21 марта 2023, 13:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нальчикский горсуд назначил один миллион рублей жительнице Нарткалы Евгении Захарченко в качестве компенсации за моральный вред, который был ей причинен смертью её супруга из-за необоснованно заведенного на него дела о хранении наркотиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа 2020 года 85-летний житель Нарткалы Николай Захарченко покончил с собой. Силовики за несколько дней до этого провели у него в доме обыск, во время которого изъяли остатки куста дикорастущей конопли. Было возбуждено дело о хранении наркотиков. 4 сентября 2020 года вдова Евгения Захарченко сочла силовиков причастными к его суициду.

По версии МВД, пенсионер, "высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта". После смерти Захарченко следователь закрыл дело, объяснив это малозначительностью проступка пенсионера. По словам вдовы Захарченко, растение он вырвал в огороде и подкармливал им кроликов. Евгения Захарченко рассказала, что ее муж боялся умереть в тюрьме.

Нальчикский городской суд назначил Евгения Захарченко один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, который ей был причинен в связи со смертью супруга из-за необоснованного уголовного преследования, сообщило сегодня издание NewsTracker.

Захарченко обратилась с иском, в котором потребовала взыскать с Минфина пять миллионов рублей в качестве компенсации за необоснованно возбужденное против ее супруга уголовное дело и за необоснованное распространение информации об этом, а также дать опровержение этим сведениям в республиканской прессе, сказано в решении, опубликованном на сайте Нальчикского городского суда.

Кроме того Захарченко потребовала еще пять миллионов рублей компенсации за моральный вред, причиненный в результате смерти ее супруга из-за необоснованного уголовного дела. Суд удовлетворил требования Евгении Захарченко частично.

Напомним, Николай Захарченко оставил предсмертную записку, в которой написал, что ни в чем не виноват. Его супруга ранее пояснила, что намерена его реабилитировать.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.