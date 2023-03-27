Суд утвердил оправдательный приговор Карагулову

27 марта 2023, 18:01

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Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить жалобу прокуратуры на оправдательный приговор Хусейну Карагулову по делу о производстве лекарств без лицензии. Защита ученого назвала справедливым решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2022 года стало известно, что суд в Нальчике оправдал ученого Хусейна Карагулова, обвиненного в производстве лекарств без лицензии. 15 марта прокуратура оспорила это решение в Верховном суде Кабардино-Балкарии. В апелляционном представлении прокурор указал, что считает решение суда необоснованным, так как Карагулов производил лекарства не из грязи, а из экстракта, а на это у него не было лицензии. Прокурор потребовал вернуть дело на новое рассмотрение.

В суде Карагулов настаивал, что на производство препарата "Тамбуил-суппозиторий" получена лицензия Минздрава Кабардино-Балкарии. Он указал, что этот препарат изготавливается не из субстанции "Тамбуил-экстракт", на которую, как указало следствие, у него не было лицензии.

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел представление прокуратуры на оправдательный приговор доктору фармацевтических наук Хусейну Карагулову и оставил приговор без изменения. Карагулов полностью оправдан, и ему предоставлено право на реабилитацию, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Альбина Карагулова.

Она назвала решение суда "законным и справедливым". "Благодарю всех, кто поддерживал Хусейна Гамеловича, благодарю Всевышнего. Я безумно рада, что этот кошмар закончился", - сказала Альбина Карагулова.

ООО «Бивитекс», созданное Карагуловым, занималось производством препаратов из тамбуканской грязи по заказам аптек и больниц. В настоящее время фирма не работает. Работу потеряли восемь сотрудников, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, процесс по делу учредителя и гендиректора ООО "Бивитекс" Хусейна Карагулова начался 8 ноября 2020 года. Карагулов был обвинен в том, что без лицензии занимался производством субстанции "Тамбуил-экстракт" на основе целебных грязей, добываемых со дна Тамбуканского озера. Ученый вину не признал и утверждал, что чиновники выполняют чей-то заказ.

30 июля 2021 года Хусейн Карагулов рассказал в суде, что фирма "Бивитекс" производила препараты исключительно в научных целях. Он подчеркнул, что "Бивитекс" в принципе не производила лекарства в промышленных масштабах, поскольку у нее не было таких мощностей - они готовили препараты по заказам медицинских учреждений.

На это указали в августе 2021 года и авторы письма, направленного президенту России, - руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, уполномоченный по правам предпринимателей Жантемир Губачиков, руководитель Союза адыгских общественных организаций Желяби Калмыков и руководитель местного отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов. Уголовное преследование Карагулова они назвали "беззаконием".

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