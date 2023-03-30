Аслан Иритов пояснил мотивы обжалования приговора в ЕСПЧ

30 марта 2023, 20:47

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Житель Кабардино-Балкарии Аслан Иритов, получивший условный срок по делу о нападении на силовика, счел целесообразной жалобу в ЕСПЧ в надежде добиться привлечения к ответственности силовиков в будущем. Для обращающихся в ЕСПЧ, несмотря на выход России из Совета Европы, важен сам факт признания судом того, что их права нарушены, пояснил юрист Жаргал Будаев.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта Европейский суд по правам человека коммуницировал 37 жалоб пострадавших от пыток россиян, среди которых 14 жалоб заявителей из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Среди заявителей, жалобы которых были коммуницированы ЕСПЧ, есть и жалоба активиста из Нальчика Аслана Иритова, которого 2 сентября 2021 года Нальчикский горсуд признал виновным в применении насилия к сотруднику полиции и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. 19 июля 2022 года Пятый кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор Аслану Иритову и не удовлетворил ее. Иритов заявил о формальном подходе суда.

Согласно первоначальной версии следствия, Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, схватил ими за горло сотрудника СОБР и душил его, "сдавливая пальцы рук". По словам защитника Иритова, такая формулировка изначально была во всех материалах уголовного дела, однако ее исправили после того, как очевидная нелепость привлекла внимание журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

Решение ЕСПЧ коммуницировать жалобу, означающее готовность суда рассмотреть ее, вселило чувство удовлетворения даже при том, что на исполнение решений Страсбургского суда в России рассчитывать уже не приходится, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Аслан Иритов.

"Я даже не был в курсе коммуникации. Это действительно приносит какое-то удовлетворение. Я думаю, когда-нибудь Россия вернется в правовое русло и начнет соблюдать права человека. Я сильно не полагаюсь на исполнение решения ЕСПЧ, но на какое-то моральное удовлетворение я надеюсь. Когда Россия станет правовым государством, то с меня снимут все обвинения, потому что я не нарушал никаких законов, это все сфальсифицировано, и совершившие это [фабрикацию дела] должны понести заслуженное наказание. На какие-то материальные компенсации я не надеюсь, я просто хочу привлечения к ответственности всех тех, кто поставил это дело с ног на голову, чтобы они понесли заслуженное наказание", - сказал Иритов.

Активист пояснил, что условный срок "накладывает лишь обязательство отмечаться раз в месяц" в Уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, однако мешает общественной деятельности. "Приговор [два года условно] вынесен до сентября 2023 года, но у меня было восемь месяцев домашнего ареста, и я не понимаю, почему судья не учел этот срок. Я не могу понять, было ли сделано это намерено. Домашний арест тоже должен засчитываться в срок. Условный срок накладывает ограничения на ведение общественной деятельности. Потому что если ты что-то не так скажешь, сразу могут и "закрыть". Я вижу, что происходит. Но скажешь правду или выступишь против чего-либо — сразу могут "закрыть". Это что, правовое государство? Потому я отстранился от любой публичной деятельности", - сообщил Иритов.

Попытки обжаловать решение суда в России не принесли Иритову ожидаемого результата. "Решение Пятого кассационного суда мы обжаловали в Верховном суде, и там нам отказали. На национальном уровне мы использовали все правовые механизмы, дальше уже некуда", - сказал Иритов.

Юристы и правозащитные организации России рассчитывают на исполнение всех решений ЕСПЧ в будущем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Жаргал Будаев. "Мы не теряем надежды, что Россия в каком-то будущем вступит в Совет Европы обратно и, естественно, одним из условий будет выполнение всех решений, проигнорированных ранее, и надеемся, что так же будет и по делу Аслана Иритова", - заявил Будаев.

Он сообщил, что за год до того, как была подана жалоба, подготовленная ЦЗПЧ "Мемориал", Иритову в Комитете против пыток* помогли составить жалобу в ЕСПЧ по поводу нападения на него силовиков. "А юристы ЦЗПЧ "Мемориал" составляли жалобу в ЕСПЧ на нарушение статьи 6 Конвенции "Право на справедливое судебное разбирательство"", - сообщил Будаев.

"О сроках рассмотрения в ЕСПЧ жалобы Иритова делать прогнозы очень трудно, никакими формальными требованиями по срокам ЕСПЧ не ограничен. Дело может рассматриваться 10 и более лет. У них собственная система приоритетности дел. Дела, относящиеся к системным, которые могут изменить практику в стране, более приоритетные. Но не сказать, что эта система полностью работает именно так, особенно в последнее время. Россия уведомлена, но ожидать ответа не приходится. После выхода из Совета Европы российская сторона ко всем жалобам относится так", - сказал юрист.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Юрист Будаев объяснил мотивы правозащитных организаций, продолжающих обращаться в ЕСПЧ после выхода России из его юрисдикции, желанием доверителей, а также надеждой на исполнение решений ЕСПЧ в будущем. "Прямо сейчас решение ЕСПЧ никакого реального материального результата не принесет, Россия не будет его исполнять. Мы руководствуемся желанием доверителей, если они хотят подавать жалобу, значит, для них очень важна моральная сторона решения вопроса - получить официальное решение, что права были нарушены, это важно", - заключил Жаргал Будаев.

Напомним, 31 октября 2017 года, когда члены некоммерческой организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову, который возглавлял организацию, явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. Позднее эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова (брата Аслана Иритова) в ходе потасовки с силовиками было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика.

Беслана Иритова суд 26 октября 2018 года приговорил к шести месяцам лишения свободы. Этот приговор затем утвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.

В возбуждении уголовного дела против силовиков было отказано четыре раза подряд. Суды в Кабардино-Балкарии, вплоть до Верховного, встали на сторону следствия. Однако Пятый кассационный суд постановил рассмотреть дело заново, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе семьи Иритова на отказ расследовать заявление об избиении.

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