Иритов раскритиковал подход суда к его жалобе

21 июля 2022, 18:51

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Пятый кассационный суд формально подошел к рассмотрению жалобы, решение суда будет обжаловано в надзорной инстанции, сообщил Аслан Иритов. По его словам, организация "Вольный аул" продолжает действовать, однако он не принимает активного участия в ее работе.

"Кавказский узел" писал, что 19 июля 5-ый Кассационный суд в Пятигорске рассмотрел жалобу защиты Аслана Иритова на апелляционное определение Верховного суда Кабардино-Балкарии и отказал в ее удовлетворении.

31 октября 2017 года, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, к Иритову домой явились силовики для вручения ему предупреждения о недопустимости проведения несогласованной акции. Аслан Иритов, инвалид первой группы (у него нет кистей рук), был обвинен в том, что нанес удар головой в нижнюю часть лица одному из сотрудников полиции, причинив ему травму средней тяжести, а также в оскорблении при исполнении служебных обязанностей другого сотрудника. 2 сентября 2021 года Нальчикский городской суд признал Аслана Иритова виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Верховный суд Кабардино- Балкарии оставил приговор в силе.

Аслан Иритов намерен подавать жалобу в надзорную инстанцию на определение 5-го Кассационного суда, которым приговор в отношении него оставлен без изменения. Он также сказал, что недоволен тем, как рассматривалась его жалоба, как прошло судебное заседание, и намерен по этому поводу тоже подавать жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

"Судебное заседание продолжалось всего минут 10. Мне даже не дали высказаться. Судьи удалились и вышли уже с готовым решением. Такое впечатление, что уже заранее было готово", - сказал Иритов корреспонденту "Кавказского узла".

Организация "Вольный аул", которую он ранее возглавлял, продолжает существовать, ей руководит Светлана Алиева. Организация занимается проблемами бывших рабочих общежитий в микрорайоне "Вольный аул", рассказал Иритов. По его словам, он присутствует на собраниях организации, но в соответствии с нынешним статусом активного участия не принимает.

Светлана Алиева занимается также возрождением совхоза "Нальчикский", который был ликвидирован в 1993 году, добавил Аслан Иритов.

Светлана Алиева рассказала корреспонденту "Кавказскому узлу", что организация продолжает работать. "Меня избрали председателем организации. Иритов отошёл от дел, так как не хотел мешать организации. Мы добиваемся, чтобы люди получили землю под строительство жилья", - сообщила она.

Подробнее о деле Аслана Иритова можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

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