Суд утвердил отказ возбудить дело по жалобе Иритова на силовиков

21 декабря 2021, 14:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе семьи Аслана Иритова на отказ расследовать заявление об избиении силовиками.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа Нальчикский горсуд отменил отказ следствия в возбуждении уголовного дела по жалобе семьи Иритова на избиение силовиками. Прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в Верховном суде Кабардино-Балкарии, попросив отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение. Эту же просьбу озвучили в суде силовики, а Аслан Иритов, члены его семьи и представляющий интересы активиста юрист Магомед Аламов просили оставить решение горсуда без изменений.

31 октября 2017 года, когда члены "Вольного аула" собирались провести митинг, во двор к главе организации, Аслану Иритову, явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. Эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова в ходе потасовки с силовиками было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова Марины Иритовой - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика. В возбуждении уголовного дела против силовиков, тем не менее, было отказано четыре раза подряд. Аслан Иритов подал иск, но суды в Кабардино-Балкарии, вплоть до Верховного, встали на сторону следствия. Однако Пятый кассационный суд в Пятигорске решением от 17 марта постановил рассмотреть дело заново.

Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отменил решение Нальчикского горсуда и прекратил производство по жалобе семьи Иритовых, передал корреспондент "Кавказского узла".

Комментируя решение суда, юрист Магомед Аламов сказал, что обжалует его в Пятом кассационном суде. "Мы считаем, что сегодняшнее решение незаконно, и намерены его обжаловать", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 2 сентября Нальчикский горсуд приговорил Аслана Иритова к двум годам лишения свободы условно. Суд согласился с версией обвинения, что Аслан Иритов, у которого нет кистей обеих рук, во время визита силовиков 31 октября 2017 года нанес травму средней тяжести заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Приговор необъективен, так как суд не учел показания свидетелей защиты, заявил Иритов после вынесения решения. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено в Верховном суде Кабардино-Балкарии на сегодня, 21 декабря.

В избиении полицейских был обвинен также брат Аслана Иритова Беслан, его дело рассматривалось отдельно. 26 октября 2018 года суд приговорил Беслана Иритова к шести месяцам лишения свободы, этот приговор подтвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Подробнее о деле Аслана Иритова можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".