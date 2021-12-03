Судья озвучил условие рассмотрения жалобы Иритова на следствие

03 декабря 2021, 22:19

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Суд не станет рассматривать требования активиста Аслана Иритова об уголовном преследовании силовиков, если их действия уже получили оценку в ходе процесса над самим Иритовым, заявили в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова в ходе потасовки с силовиками было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова Марины Иритовой - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика. В возбуждении уголовного дела против силовиков было, тем не менее, было отказано четыре раза подряд. Аслан Иритов подал иск, но суды в Кабардино-Балкарии, вплоть до Верховного, встали на сторону следствия. Однако Пятый Кассационный суд в Пятигорске решением от 17 марта постановил рассмотреть дело заново.

31 октября 2017 года, когда члены "Вольного аула" собирались провести митинг, во двор к главе организации, Аслану Иритову, явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. По версии обвинения, инвалид Иритов, у которого нет кистей обеих рук, нанес травму средней тяжести заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. 2 сентября суд в Нальчике приговорил Аслана Иритова к двум годам лишения свободы условно. Приговор необъективен, так как суд не учел показания свидетелей защиты, заявил Иритов после вынесения решения.

Сегодня Верховный Суд Кабардино-Балкарии приступил к рассмотрению представления прокуратуры Нальчика, которая не согласилась с очередным решением Нальчикского городского суда. 6 августа горсуд отменил отказ следствия в возбуждении уголовного дела по жалобе Иритова, материалы возвращены следователям. Прокуратура просит отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение.

В ходе сегодняшнего заседания стороны высказали свое отношение к представлению прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов и следователь просили суд направить дело на новое рассмотрение, а Аслан Иритов, члены его семьи и представляющий интересы активиста юрист Магомед Аламов просили оставить решение суда без изменений.

Представитель прокуратуры поинтересовалась у Иритова, вынесен ли ему приговор. Иритов ответил, что приговор еще не вступил в законную силу, так как обжалован и ждет рассмотрения в Верховном суде Кабардино-Балкарии. Заседание назначено на 21 декабря.

Судья уточнила, была ли дана в приговоре суда оценка действиям силовиков, которые Иритовым были расценены как провокационные. Он пояснил, что провокационными он считает действия одного из офицеров полиции, хотя следствие и не видит в его действиях состава преступления. Судья спросила, была ли дана оценка действиям сотрудников полиции в рамках рассмотренного в отношении Иритова уголовного дела, и если да, то согласен ли Иритов с этой оценкой. Аслан Иритов ответил, что был удален из зала суда на девять месяцев, и не знает, что происходило на процессе в его отсутствие.

"Меня удалили за то, что я задавал свидетелям неудобные вопросы. Например, я просил: "Покажите на видеозаписи, которая выполнена вашими же сотрудниками, где я ударяю головой Губашиева. Этого на видеозаписи, выполненной без монтажа, нет". Мне не могли ответить. Но за это меня удалили из зала суда, и судебный процесс проходил без меня, я был лишен возможности задавать свидетелям вопросы", - заявил Аслан Иритов.

Дочь активиста Анжелика Иритова напомнила, что от действий силовиков пострадали и она, и ее мать, и дядя, однако по этому поводу никакой проверки не проводилось.

Прокурор заявил ходатайство истребовать приговор суда в отношении Иритова, а также протокол судебного заседания по его делу, а пока отложить заседание, чтобы исследовать указанные материалы и выяснить, были ли обсуждаемые события предметом рассмотрения в суде и получили ли оценку. Против данного ходатайства выступила защита Иритова, сам Иритов и члены его семьи. Несмотря на это, судья отложила рассмотрение дела до 14 декабря, пояснив, что если действиям полицейских давалась оценка в ходе рассмотрения уголовных дел в отношении Аслана Иритова и Беслана Иритова, они не могут быть предметом нового рассмотрения.

Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов указал корреспонденту "Кавказского узла", что ожидал на сегодняшнем заседании отзыва представления прокуратуры. "Это было бы вполне логичным и обоснованным действием", - сказал он.

Отметим, что Аслан Иритов еще 9 декабря 2020 года направил в Европейский суд по правам человека жалобу на отказ расследовать его заявление об избиении силовиками.

Подробности о деле Аслана Иритова собраны в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Дело Иритова: ни земли, ни воли".