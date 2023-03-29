Вооруженный инцидент в Чечне стал первым за четыре месяца

29 марта 2023, 01:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Инцидент в Гудермесе, где были убиты два человека, произошел через четыре месяца после нападения на сотрудника ГИБДД в центре Грозного, тогда полицейский был убит.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 28 на 29 марта, по данным источников, было совершено нападение на пост РОВД в Гудермесе, двое нападавших были убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, сообщив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и данных из открытых источников, инцидент в Гудермесе стал первым вооруженным инцидентом в Чечне за четыре месяца.

Предыдущий инцидент произошел 21 ноября 2022 года в центре Грозного. Неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД и пытался скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался нападавший был убит.

В отчете за 2022 год МВД по Чечне отчиталось о том, что за год в республике было выявлено 104 преступления террористического характера, в том числе ликвидирована террористическая ячейка и убиты два предполагаемых боевика.

В январе 2021 года Рамзан Кадыров отчитался о том, что с бандподпольем в Чечне "полностью покончено". Об этом он сообщил после того, как в ходе спецоперации на окраине селения Катар-Юрт были убиты находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Асланом Бютукаевым. Однако менее чем через полгода произошел еще один инцидент - в Грозном 9 июля 2021 года мужчина напал на сотрудников полиции и был убит.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.