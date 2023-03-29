29 марта 2023, 01:43

Вооруженный инцидент в Чечне стал первым за четыре месяца

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Инцидент в Гудермесе, где были убиты два человека, произошел через четыре месяца после нападения на сотрудника ГИБДД в центре Грозного, тогда полицейский был убит.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 28 на 29 марта, по данным источников, было совершено нападение на пост РОВД в Гудермесе, двое нападавших были убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, сообщив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и данных из открытых источников, инцидент в Гудермесе стал первым вооруженным инцидентом в Чечне за четыре месяца.

Предыдущий инцидент произошел 21 ноября 2022 года в центре Грозного. Неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД и пытался скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался нападавший был убит.

В отчете за 2022 год МВД по Чечне отчиталось о том, что за год в республике было выявлено 104 преступления террористического характера, в том числе ликвидирована террористическая ячейка и убиты два предполагаемых боевика.

В январе 2021 года Рамзан Кадыров отчитался о том, что с бандподпольем в Чечне "полностью покончено". Об этом он сообщил после того, как в ходе спецоперации на окраине селения Катар-Юрт были убиты находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Асланом Бютукаевым. Однако менее чем через полгода произошел еще один инцидент - в Грозном 9 июля 2021 года мужчина напал на сотрудников полиции и был убит.

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Примечание:

"Кавказоведы назвали причины вооруженных нападений в Чечне", "Чечня сохранила первое место по росту преступности в России", "Аналитики поспорили о целях слов Кадырова про боевиков из-за границы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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