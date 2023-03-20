Полиция Чечни отчиталась о двух убитых в 2022 году боевиках

20 марта 2023, 16:48

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Силовики в Чечне раскрыли террористическую ячейку и убили двух боевиков, сообщило МВД республики в отчете за 2022 год, хотя Рамзан Кадыров в 2021 году объявил, что с вооруженным подпольем в Чечне покончено.

Как писал "Кавказский узел", 20 января 2021 года Рамзан Кадыров сообщил, что в селе Катар-Юрт в спецоперации силовиков убиты шесть боевиков во главе с Асланом Бютукаевым, находившихся в федеральном розыске. "С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!" - заявил он.

Аслан Бютукаев был причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

МВД по Чечне отчиталось о том, что за 2022 год выявлено 104 преступления террористического характера, в том числе ликвидирована террористическая ячейка и убиты два предполагаемых боевика, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно отчету, размещенному на сайте МВД по Чечне, в 2022 году в республике выявлено восемь преступлений экстремистского и 104 – террористического характера. "Из которых шесть по фактам оказания финансовой помощи участникам НВФ, а также пять фактов склонения жителей республики к участию в террористических организациях. В ходе совместных мероприятий на территории республики пресечена деятельность 1 автономной террористической ячейки, в состав которой входило 5 лиц. При оказании вооруженного сопротивления в ходе задержания уничтожено 2 участника НВФ", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Кроме того, был задержан и "склонен к явке с повинной" 31 человек, "причастный к террористической и экстремистской деятельности", отчиталось МВД.

Напомним, в ноябре 2022 года Генпрокуратура опубликовала данные о числе зарегистрированных в январе-октябре преступлений. Больше всего преступлений террористического характера было выявлено в Дагестане (394). На втором месте с серьезным отрывом расположилась Москва (121 преступление). В Чечне, которая заняла третье место, было зарегистрировано 96 таких преступлений.

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике.

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