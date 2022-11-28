Дагестан занял первое место в России по числу террористических преступлений

28 ноября 2022, 04:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане за январь-октябрь текущего года было зарегистрировано больше всего преступлений террористического характера среди регионов России, следует из статистических данных Генпрокуратуры. На третьем и четвертом местах антирейтинга с серьезным отрывом разместились Чечня и Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", по итогам января-июля текущего года наибольшее число преступлений террористического характера среди регионов России было зарегистрировано в Дагестане. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

Генеральная прокуратура Российской Федерации 27 ноября опубликовала статистические данные по числу зарегистрированных преступлений за период с января по октябрь текущего года. Больше всего преступлений террористического характера за указанный период было выявлено в Дагестане - 394. На втором месте с серьезным отрывом расположилась Москва (121 преступление).

В Чечне, которая заняла третье место, зарегистрировано значительно меньше таких преступлений - 96, с небольшим отрывом далее следует Ингушетия с 93 преступлениями террористического характера.

В Кабардино-Балкарии (шестое место) за указанный период было выявлено 69 террористических преступлений, в Краснодарском крае (восьмое место) - 55, в Ставропольском крае (десятое место) - 50, в Ростовской области (14 место) - 31, в Карачаево-Черкесии (16 место) - 26, в Волгоградской области (18 место) - 24.

В Астраханской области таких преступлений зарегистрировано 18, в Адыгее и Северной Осетии - семь, в Калмыкии - два.

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